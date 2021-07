Bárbara Cañuelo ha vuelto a la palestra para contar la verdad de su abandono de 'Gran Hermano' y para arrastra a Adara

Así fue su salida del reality: "Me dieron la noticia sin la autorización de mi familia"

Los fans de 'Gran Hermano' pueden estar de enhorabuena, y es que a los rumores de la vuelta del formato tras su cancelación, se suma una nueva noticia: una de las concursantes más 'peleonas' ha vuelto a la palestra, Bárbara Cañuelo. La influencer fue una 'piedra dura' del programa que apuntaba maneras por su fuerte relación con Adara, pero tras el programa todo cambió: ella tuvo que abandonar el reality por una mala noticia sobre la salud de su padre, que estaba muy débil, y su amistad con la ex azafata se enfrió hasta tal punto que, de buenas a primeras, ¡Adara la bloqueó!

Bárbara ha hablado en exclusiva con el portal de Mediaset 'Outdoor', y ha contado lo más grande: el verdadero motivo de su salida "por la puerta de atrás" fue que su padre estaba muy enfermo de sida, y no lo ha contado hasta ahora, casi 5 años después de aquello, por su madre: "Le detectaron la enfermedad en una fase avanzada y no se podía salvar. Nos pilló de sorpresa porque ninguno sabíamos nada. Mi madre, en aquel entonces, me pidió que no se hiciera pública la causa de la muerte porque se avergonzaba. Ella es una mujer mayor y no conocía a nadie que hubiera padecido la misma enfermedad", ha revelado.

Mediaset

Tras su muerte, Bárbara, sin embargo, volvió para el encendido navideño en la Casa, que casualmente fue el 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, pero no quiso regresar al programa: "Decidí no volver porque creo que cuando una persona sale, se nutre de información y vuelve, no es lo mismo". A pesar de que su padre dijo explícitamente que no quería que abandonara el programa por él, finalmente ella decidió quedarse a su lado hasta el final.

Decepcionada y dolida con Adara

Su relación con Adara fue un gran gran bloque de 'dos contra el mundo', porque ellas dos solas se echaron a toda la Casa a la cara, y eran dos bandos claramente diferenciados. Sin embargo, Adara no se preocupó por Bárbara ni parece que quiso saber nada de la muerte de su padre: "Lo más normal era que se acercase para ver cómo estaba. Adara pasó de mí para irse con una persona de la que había despotricado lo más grande, Fernando".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de que cuando salieron su amistad continuó y se veían siempre que podían, finalmente todo se torció tras los premios 'DBT de oro': al parecer, Bárbara le pidió a Adara que recogiera sus premios en su nombre porque no podía ir, y aunque ella accedió, lo peor vino después: "le escribí para pedírselos, e incluso le dije que pagaba el envío. No obstante, me bloqueó y jamás me los dio. Se ve que le gusta mirarlos antes de dormir. Y la verdad, me encantaría poder tenerlos", ha apuntado, siendo este el punto de inflexión en el que se rompió, definitivamente, la amistad.

No descarta volver a la tele

Muchos seguidores del reality han pedido en redes sociales que regrese a televisión al tener un fuerte carácter y ser dura de roer, y aunque en su momento dijo que no a todo por sus hijos (entonces eran muy pequeños), ahora no lo descarta, ni siquiera un 'Supervivientes', que en su día le ofrecieron. ¿Volverá?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io