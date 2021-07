Makoke y su hija, Anita Matamoros, están disfrutando del verano de sus vidas tras quedarse solteras

Hace unos días las pudimos ver dándolo todo en un yate juntas por las Islas Pitiusas

Dicen que las penas con pan son menos. Y eso es lo que están haciendo Makoke y su hija, Anita Matamoros, que de Ibiza han pasado a Marbella para seguir con sus vacaciones. Sus problemas con Kiko Matamoros se recrudecen cada día, pero ellas no están dispuestas a que las amargue nadie. Así que ahí están disfrutando del agua y del sol marbellí como si no pasara nada.

A diferencia de su padre, con quien Anita no mantiene contacto, Makoke mantiene una excelente relación con sus hijos: con ella y con Javier Tudela, que acaba de ser padre por primera vez. Y no hay más que ver la complicidad entre madre e hija, que más que familia parecían 'BBF' (Best Friends Forever).

Makoke lució cuerpazo con un bikini amarillo. Tiene 51 años y ya es abuela, pero desde luego nadie lo diría.

Anita, por su parte, como buena influencer, lució un bikini con el estampado de la temporada, el tie-dye, y unas originales gafas de sol con los cristales con forma de corazón.

Además, ambas están solteras. Makoke ha roto con un empresario llamado Luis, con el que llevaba unas semanas, y Anita dejó a David Salvador, con el que salía desde hace tres años. "Siempre estoy abierta al amor. Estoy muy feliz ahora mismo y ya está", afirmó hace unos días.

Tal y como ella misma contó: "Es mi verano de fin de carrera. Lo estoy disfrutando muchísimo. No he parado desde que he llegado de Milán y no voy a parar". Y así lo está demostrando.

Madre e hija aprovecharon su estancia en la Costa del Sol para descansar y compartir confidencias.

El nivel de estrés de Makoke era cero.

