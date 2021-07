Sandra Pica, tras recibir millones de críticas y ver muchísimas especulaciones sobre su enfermedad, ha querido desvelar el motivo real de su desaparición ante los focos. La que fuera tentadora de 'La isla de las tentaciones' revelaba a sus fieles seguidores sus resultados médicos y así zanjar los rumores. Muchos han sido los que la han acusado de tener Covid y haber sido ella la "culpable" de haber infectado a Julen, que se ha visto obligado a abandonar el pisito de 'Solos' al dar positivo.

"Si hubiese tenido Covid no habría tenido ningún problema en decirlo, pero ni lo tengo ahora ni lo he tenido. Además, el jueves me pusieron la primera dosis de la vacuna. Que no se diga que yo he contagiado a nadie porque parece que buscáis la mínima cosa para culparme a mí", comenzaba explicando la joven en stories de Instagram.

Instagram

Sandra se ha sentido muy señalada y ahora que tiene fuerzas ha querido contar la enfermedad tan dura que padece: "Prefería esperar a decir el motivo de mi ingreso, pero quiero aclararlo todo por lo que se está especulando. A día de hoy mi diagnóstico es una infección cerca del intestino, las analíticas de sangre muy alteradas, anemia en grado 3 y PTSD (trastorno por estrés postraumático)", contaba la influencer catalana.

Instagram

La joven está aún a la espera de unos resultados médicos determinantes, pero para tranquilizar a sus seguidores y callar bocas se ha adelantado a contarlo. "Me siento supercansada por la anemia, como que necesito dormir un montón y tengo escalofríos en el cuerpo. Espero estar a tope en breve y deseando que llegue el miércoles para tener los resultados y saber algún diagnóstico más", seguro que pronto llega la recuperación y puede disfrutar del verano.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io