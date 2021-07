Un entrenador australiano en los Juegos Olímpicos, Dean Boxall, ha sido confundido con Pocholo por su gran parecido

Si hay algo que nos están dando los Juegos Olímpicos, eso son momentazos, y no sólo por las hazañas deportivas de sus participantes, sino también ratitos graciosos en las redes sociales. Todo empezó con las supuestas camas 'antisexo' de la organización para evitar 'escarceos' entre los participantes, más tarde fue la taiwanesa Su Po-ya la que se llevó los titulares en la prensa española por su 'rimbombante' nombre (por llamarlo de alguna manera', y ahora ha sido Pocholo el que parece que se ha colado en la villa olímpica...

Y tú dirás ¿pero qué hace Pocholo en Tokyo? Pues todo ha sido fruto de, cómo no, Twitter: en realidad no se trataba de él, sino de Dean Boxall, entrenador australiano de la nadadora Ariarne Titmus, que a sus 20 años logró imponerse a una de los pesos pesados de la edición, la estadounidense Katie Ledecky, en los 400 metros libres femenino, haciéndose así con el oro... y provocando la euforia desmedida y espídica de Boxall, que casi le robó el protagonismo a su alumna...

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En las imágenes que captaron de él las cámaras se puede ver que, al darse ceunta de la proeza de su nadadora, Dean Boxall celebró por todo lo alto que Titmus se hubiera hecho con el oro, hasta el punto de pegar gritos y saltos por toda la zona, agarrarse a la barandilla como si de un turista borracho en Mallorca se tratara y hasta quitarse la mascarilla, momento en el que una de las azafatas trataba de contenerle sin mucho éxito, y es que en un momento como el que vivimos, y con la sombra del coronavirus cerniéndose cada vez más sobre la villa olímpica, es momento de celebraciones algo más contenidas...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io