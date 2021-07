¿Están preparados Hugo Paz y Marina Ruiz para tener hijos y casarse?

Esta es la casa que comparten la influencer y el ex tronista en Cádiz

Cuando una persona lleva varios años con su pareja, el siguiente paso natural, cuando todo va bien, es, quizá, casarse y tener hijos, pero siempre hay parejas, como la formada por Hugo Paz y Marina Ruiz, que se toman su tiempo y van a su paso, sin prisa pero sin pausa. Los dos tortolitos llevan saliendo varios años, y aunque en todas las parejas hay problemas, la suya ha sobrevivido a vientos y mareas, especialmente desde que Hugo se alejara de la televisión para centrarse en su negocio de suplementos deportivos.

Los dos tienen ahora una vida tranquila en la costa andaluza y no la cambian por nada, pero después de que Marina haya acudido a la despedida de soltera de una amiga suya y lo haya mostrado en su último vídeo para MTMad, la pregunta estaba en el aire: ¿y ella con Hugo, para cuándo?

La joven ha querido dejar claro que de momento no tiene prisa, especialmente para casarse, aunque tanto ella como Hugo sí han hablado de tener hijos en un futuro cercano... aunque hay algo que todavía frena a Marina. ¿Qué es? Ni más ni menos, el futuro de su vagina: "Yo de momento no quiero ni casarme ni tener hijos. Sí es verdad que Hugo quiere hijos y yo también le he dicho que los quiero… pero todavía me da miedo que se me quede el chocho feo", ha dicho con contundencia.

Además de eso, aún cree que es joven para tener esa responsabilidad, y es que aún le queda mucho por hacer con su novio antes de dedicarse en cuerpo y alma a un bebé: "Le doy un par de añitos más, porque acabo de cumplir 27 años y estoy en la flor de la vida. Tengo que viajar mucho con Hugo, tenemos que hacer mil cosas… y luego pues ya veremos", ha zanjado. Vamos, que de momento dejamos las pamelas guardadas porque no nos vamos ni de boda ni de bautizo...

