La top Candice Swanepoel vuelve a estar en primera línea tras su regreso a las pasarelas en la Semana de la Moda de París desfilando para Off-White. Y precisamente Francia ha sido también su paraíso de descanso (algo de lo que parece que otras tops, como Bella Hadid, han tomado ejemplo). A bordo de un yate, Candice Swanepoel, que en 2018 se separó de su marido -el modelo brasileño Hermann Nicoli, padre de sus dos hijos-, ha disfrutado en la Costa Azul de las aguas mediterraneas y el sol junto a un apuesto y desconocido acompañante.

La modelo deslumbró con un minibikini verde con el que presumió de una figura de infarto: su 'amigui' no le quitaba ojo mientras subía las escaleras...

Agencia

No en vano Candice ha sido elegida varios años como una de las cien mujeres más sexys del mundo, y estuvo en el top 10 de las mejor pagadas. La sudafricana tiene 32 años, mide 1’77 y ha pisado las pasarelas más prestigiosas del mundo. Tiene un rostro angelical y una silueta de infarto, que luce con un bikini de su propia marca, Tropic of C.

Agencia

Como decimos, Candice se separó en 2018 del modelo brasileño Hermann Nicoli. Llevaban juntos desde los 15 años y tuvieron dos hijos: Ariel y Anaca. Desde entonces no se le ha vuelto a conocer novio. ¿Estará conociendo a este apuesto galán... o será otra su relación? Con lo que nos alegraríamos nosotros de verla de nuevo enamorada...



Agencia

Este 2021, además de volver a las pasarelas, Candice también ha desfilado por el ya finiquitado Festival de Cannes presumiendo de figura y de joyas, ya que llevó carísimas piezas de la firma Messika Paris.

