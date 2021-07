Katia Aveiro (44) está delicada de salud, y lleva así desde que el pasado 17 de julio diera positivo en coronavirus en un test. Ha sido la propia cantante la que ha querido contar en sus redes sociales que se encuentra ingresada en el hospital por culpa de una neumonía derivada del COVID, y que debido a posibles complicaciones, ha tenido que quedarse allí en observación por sus problemas para respirar, motivo por el cual podemos verla en las imágenes que ha compartido con una gafa nasal y conectada al oxígeno.

"Me atrapó este maldito virus. Di positivo el 17 de julio y me he estado autoaislando en casa desde entonces", ha revelado en su vídeo desde su habitación en el hospital Dr. Nelio Mendonca, en la isla de Madeira, de donde es natural ella y toda su familia, tan sólo unos días después de estar con su familia (incluida su madre, Dolores) y celebrar una gran comilona con hermanos y primos (eso sí, sin Cristiano) el pasado día 9.

Katia ha querido enviar este mensaje en un momento en el que la vacunación para luchar contra el virus es clave, y es que ella pensaba que, al haber empezado con muy pocos síntomas, lo pasaría de forma leve (como les ha pasado, por ejemplo, a Laura Escanes y Risto Mejide), pero todo cambió hace sólo nos días, justo antes del fin de semana: "Lamentablemente, el viernes pasado empecé a empeorar. Tuve neumonía como consecuencia del maldito virus. En fin. Fui ingresada en el hospital y aquí estoy, haciendo todo lo que debo y recuperándome gracias a Dios y al maravilloso equipo médico de aquí", ha informado.



A pesar de ser un mensaje que no le hubiera gustado compartir, la ex superviviente cree que es necesario, sobre todo porque, al final, acabaría sabiéndose, y quería ser ella, en primera persona, la que lo contara para evitar alarmismos, ya que cada día que pasa va encontrándose un poco mejor: "Estos últimos días traté de no publicarlo, pero las noticias viajan rápido y, por respeto a quienes me siguen y se preocupan por mí, tengo que compartir la verdad", afirmaba.

¿Qué famosos le han enviado ánimos?

Su vídeo tiene casi 40.000 likes y centenares de comentarios entre los que se encuentran algunos de personas muy conocidas por todos, como Anabel Pantoja y Carolina Sobe, con las que ha coincidido en Mediaset: "Amiga, cuídate", escribía la colaboradora de 'Sálvame'. "Cuídate mucho, ami", le pedía la ex gran hermana, además de muchas corazones y emojis que simbolizan fuerza de Nacho Montes, Tamara Gorro y un sinfín de famosos y personalidades portuguesas.





