Isa Pantoja y Asraf Beno han tenido un problema con sus mascotas en su casa de Cádiz

La última aparición de la pareja fue en 'La última cena', donde ella acabó llorando por su madre

¡Que no pase un día sin un nuevo drama en la familia Pantoja! Eso es lo que debe de pensar el universo, porque parece que cuando no ha terminado de confabular un problema en esta familia, ya está con el siguiente, y si no que se lo digan a Isa Pantoja y su novio, Asraf Beno: el pasado mes de junio debían haber celebrado su boda por todo lo alto en Marruecos, pero la pandemia dio al traste con sus planes de futuro, y aunque lo han estado retrasando con nuevas fechas, finalmente han tenido que cancelar el enlace hasta nuevo aviso porque las fronteras del país natal de Asraf siguen cerradas a cal y canto al turismo.

Ahora, sin embargo, no han podido levantar cabeza, porque resulta que un problema de salud ha acechado a Asraf en su nuevo piso de Puerto de Santamaría, y todo por culpa de la alergia: la pareja tiene dos gatos en su casa, y el marroquí tiene una alergia que apenas le permitía convivir con ellos. De momento ha ido aguantando, hasta que le ha sido imposible y ha tenido que empezar a medicarse...

Asraf Beno Instagram

De hecho, era el propio Asraf el que lo contaba en sus redes sociales: ha tenido que ir al médico a que le recete una vacuna en spray, pero es que además se ha tenido que gasta 80 eurazos en medicamentos. Y es que cuando uno tiene una mascota, y la quiere como a un hijo más, hace lo que sea por ella, incluso medicarse, sólo para poder estar a su lado. Pero eso sí, ¡qué cruz!

