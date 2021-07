A pesar de que todo apuntaba a que Paris Hilton y su prometido, Carter Reum, podrían ser papás pronto por las noticias que han corrido como la pólvora, parece ser que tendremos que esperar aún un poquito más para ver a la empresaria y DJ con 'bombo'. Numerosos medios internaciones se habían hecho eco de la noticia (después de que lok publicara en exclusiva el medio 'Page Six') de que la hermana mayor de los Hilton de toda la vida podía estar en estado de buenaesperanza... pero sólo ha sido eso, 'esperanza', porque de verdad la noticia no tiene nada, y ha sido la propia Paris la que lo ha desmentido.



Ha sido en su podcast, 'This is Paris', donde ha querido hablar de los rumores, y ha sido rotunda: "Todavía no, sigo esperando hasta después de la boda", ha revelado con un giro conservador, y es que aunque ella es muy moderna para algunas cosas, para otras sigue siendo muy tradicional, y quiere casarse con su chico antes de ampliar la familia. Él, por su parte, ya se lo pidió el pasado mes de febrero y ella dijo que sí, 'of course'.

"La única cosa que está en el horno es mi impresionante lasagna", añadió para más señas, por si no había quedado claro, en una forma de dirigir la conversación hacia su nuevo programa, 'Cooking with Paris', y que se podrá ver en Netflix.

La Hilton ha querido ser clara con este asunto, y eso que días antes era su hermana, Nicky, la que desmentía la noticia, aunque lo que sí es cierto es que ya está a tope con los preparativos de su enlace, y en especial de su vestido, ya que, a pesar de haberse criado en Hollywood (y de que casi todos a su alrededor se han casado varias veces), en su caso será la primera vez que pase por el altar, y eso que ya tiene 40 años (aunque lo intentó en el pasado, pero todo se quedó en eso, en el intento).

Parece que ahora Paris, por fin, puede volver a sonreír, y es que hace sólo unos meses la veíamos en los Juzgados declarando por los abusos que sufrió de pequeña en un internado. ¡Mucho ánimo, Paris!

