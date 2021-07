Sandra Pica ha estrenado coche nuevo tras romper con Tom Brusse y salir del hospital: ¿qué le ha pasado?

La joven podría estar empezando a salir con Julen de la Guerra, ex tronista de MYHYV y antiguo novio de Violeta Mangriñán

Las últimas semanas (por no decir meses) no han sido nada fáciles para Sandra Pica. La joven vivió un momento muy duro cuando tuvo que dejar a Tom Brusse en 'Supervivientes', y es que se dio cuenta de que ni él la quería como debía ni ella estaba tan enamorada como pensaba. En este 'impasse' conoció a Julen de la Guerra, y cuando parecía que volvía a levantar cabeza, él se marchó al reality 'Solos', del que salió después de dar positivo en COVID.

Las redes se echaron encima de Sandra diciendo que había sido ella la que le había contagiado por haber ido a visitarle cuando casualmente ella compartió que estaba en el hospital, pero nada más lejos. Su problema de salud era otro: una infección intestinal y una anemia. Pero eso ha quedado atrás y Sandra ha decidido hacer un gran cambio en su vida: ¡se ha comprado un COCHAZO!

Hay quien necesita un cambio en su vida y de repente se cambia el look, pero la que puede, puede, y ella ha decidido hacer un cambio de coche y desembolsar 30.000 euros. ¿En cual? Pues en el nuevo Nissan Qashqai 2021 Premiere Edition, un lujazo de 'SUV' (a medio camino entre un turismo y un 4x4), híbrido (que hay que cuidar el planeta) y de un tamaño considerable. Y en un poco sufrido color blanco. ¡A ver lo que le dura limpio!

Nuestros compañeros de la revista 'Car&Driver' ya se subieron en él e hicieron un detallado análisis de la nueva edición de este coche, pero en pocas palabras lo que se ha comprado Sandra Pica es un mastodonte: un motor de alrededor de 150 CV, maletero con una capacidad de más de 500 litros, pantalla frontal de 9 pulgadas desde la que manejar todo el coche, un sistema llamado Pro-Pilot con el que el coche va prácticamente solo y siguiendo las líneas del carril... en resumen, lo que decíamos: ¡un cochazo!

"Hoy me siento súper feliz. Yo tenía un Mercedes-Benz, me lo regalaron mis abuelos cuando cumplí los 18 años, pero he decidido cambiarlo y me he cogido un coche más grande", contaba en sus historias de Instagram. Con este cambio, se siente mucho más positiva, especialmente después de su mal trago en el hospital: "Creo que me vienen cosas muy buenas en el mes de agosto. Feliz, feliz, feliz. Después de una semana súper mala, las cosas sólo pueden ir para arriba", revelaba. ¡Desde luego que sí!

