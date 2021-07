Tom Brusse ha celebrado su 29 cumpleaños con grandes ausencias: sólo ha ido Antonio Canales de su edición de 'Supervivientes'

Así ha sido el balance de Tom Brusse tras pasar por el reality más duro de la tele

El marroquí no está pasando por su mejor momento tras su ruptura con Sandra Pica

Tom Brusse está este 29 de julio de celebración, y es que acaba de cumplir 29 estupendos años convertido en celebridad y en superviviente, que no es poco. Aunque sus inicios en la tele no fueron del todo buenos tras ponerle unos importantes cuernos a su ya ex novia, Melyssa Pinto, ahora Tom se ha ganado el cariño del público, que le ha hecho llegar casi hasta el final de 'Supervivientes 2021'. En Honduras consiguió hacer grandes amistades y hasta retomar el buen rollo con Melyssa, pero parece que la cosa ha cambiado con su llegada a España...

Tom quiso hacer una pequeña fiesta de cumpleaños rodeado de buenos amigos, pero resulta que, aunque tuvo la compañía de varias amistades anónimas, de la tele tan sólo fueron dos personas: Cristini Couto y el Maestro Joao (que, por cierto, fue el alma de la fiesta), y de su edición de 'Supervivientes' ¡sólo acudió Antonio Canales!

De quien sí ha recibido felicitación online ha sido de Carlos Alba, aunque tampoco acudió a la cita. ¿Qué ha podido pasar? Probablemente, con la falta de tiempo y organización, muchos no pudieron meter en la agenda el cumpleaños de Tom, y es que en pleno verano la mayoría habrá preferido cogerse unas merecidas vacaciones. El propio Tom ya contaba con que habría muchas ausencias, por eso ha preferido hacer esta pequeña fiesta con algunos amigos cercanos y, la próxima semana, organizar después algo más grande.

Tras una cena en la que no faltaron el champán ni los regalos (recibió botellas de Moët&Chandon, un perfume de Yves Saint Laurent, un bolsito de Kenzo, una foto dedicada como mejor superviviente...), el marroquí acabó en la discoteca Opium con otros amigos, como Ales Livi, y es que todo era poco para celebrar su cumple y su vuelta a la normalidad.

Le está costando adaptarse

Aunque sólo se ha ido 3 meses a Honduras, su cabeza ha hecho 'clic' y ahora le está costando mucho volver a su antigua vida. Él mismo lo revelaba en su cuenta de Instagram: "No consigo recuperarme, estoy muertísimo. Duermo súper mal, tengo una ansiedad con la comida, es impresionante", se lamentaba, y añadía casi al borde de la desesperación: "Duermo dos horas y me despierto para comer... ¡es una locura!. ¿Cuándo voy a volver a la normalidad? ¿Cuándo? Ha sido una experiencia maravillosa, increíble, pero muy dura".

