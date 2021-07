Yoli Claramonte y su novio ya tienen fecha y hora para convertirse en marido y mujer

La pareja se comprometió el pasado mes de abril: así fue la pedida de mano

La vida de Yoli Claramonte y su novio, Jorge, está a punto de dar un vuelco más, y es que después de conocerse hace apenas un año y medio, tener una hija poco después de celebrar su primer aniversario de pareja y comprometerse, ahora la cosa va viento en popa, porque ese compromiso se ha hecho aún más oficial después de ir a los Juzgados. Y no, no se han casado en secreto sin decir nada, sino que han legalizado ese compromiso escogiendo YA la fecha y la hora del día en el que se convertirán en marido y mujer ante la ley. ¡Qué fuerte!

Los dos se han mostrado de lo más nerviosos en su canal de MTMad, donde han dado todos los detalles, y aunque para ellos es un gran paso, Jorge ha querido ser muy claro: "Para mí el compromiso es más que un papel", ha dicho el joven, que está deseando darse el 'sí, quiero' con Yoli. Ella, por su parte, está de lo más emocionada, pero a la hora de elegir la fecha se ha mostrado con muchas dudas, aunque finalmente se ha decantado con su churri por un día concreto que creía que le iba a dar suerte, porque después de darle muchas vueltas ¡al final se casará antes de lo que pensábamos!

Mediaset

La pareja se casará en Valencia, y un día tan normal se convertirá en el más especial para ellos: será el próximo jueves 16 de septiembre, concretamente a las 12:30 de la mañana, cuando, por fin, se declaren amor eterno. Un día, por cierto, cargadito de eventos, porque algunos de nuestros famosos más ilustres cumplen años ese día, como Rossy de Palma o Marc Anthony.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"La verdad es que estamos muy contentos, nos alegra mucho poder compartir esto con todos vosotros... y nada, nos hace tremenda ilusión. Como le digo a Yoli, esto es como un videojuego, y ahora estamos pasando pantallas", ha dicho Jorge, justo después de dar más detalles sobre cómo será su boda: "De momento haremos una boda muy íntima en los Juzgados por cómo están las cosas, y luego, ya lo hemos hablado, haremos una ceremonia grande con toda la familia y amigos cuando se pueda, aunque ya estaremos casados", ha revelado. Así que id desempolvando las pamelas y las pajaritas... ¡que después del verano nos vamos de boda!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io