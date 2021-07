Inma Campano lucha contra el COVID desde que su compañero en 'Solos', Julen, diera positivo

La de Montequinto tuvo que ser trasladada en ambulancia de Madrid a su pueblo por protocolo

El COVID sigue en el mundo por mucho que nos empeñemos en tratar de hacer vidas normales, y aunque la pandemia tendrá un final antes o después, lo cierto es que el virus sigue campando a sus anchas entre nosotros. Que se lo digan si no a Inma Campano: la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' tuvo que dejar el reality 'Solos' después de que su compañero, Julen, se contagiara y diera positivo, y, como era de esperar en un piso tan pequeño, ella también dio positivo al día siguiente.

De momento, Inma se encuentra aislada en su casa de Montequinto pasando la enfermedad por segunda vez, y aunque esperaba que esta fuera más leve que la primera (reconoció que lo había pasado bastante mal, aunque no necesitó asistencia médica), esta vez los síntomas están siendo diferentes, y además del cansancio generalizado, Inma se ha despertado estos días ¡con un enorme sarpullido por el cuerpo!

Ella misma lo compartía en sus redes sociales mientras se quejaba de lo molesto que estaba siendo por el picor. Tanto, que tuvo que acudir al hospital para que se lo trataran con antihistamínicos y corticoides. Esta suele ser una secuela bastante común en la enfermedad y suele aparecer en los últimos días de infección como respuesta del sistema inmune, y aunque parece que Inma saldrá de esta de nuevo, esta vez está siendo también complicado, porque a pesar de que el tratamiento era efectivo, a las pocas horas volvió a aparecer la urticaria.

¿Fenómenos paranormales?

Estos días no están siendo nada fáciles para Inma, que además ha sufrido, aislada en su habitación y completamente sola, una parálisis del sueño. A juzgar por sus palabras, no es la primera vez que le pasa, pero eso no ha hecho que lo haya sufrido con menos pavor: "Estando consciente, notaba cómo se me sentaban en la cama [...], notaba hasta como el pelo de alguien en mi piel", ha relatado.

Una historia que para muchos no sonará lejana porque también lo haya sufrido, pero para otros ha sido la gota que ha colmado el vaso sobre si en su casa tiene presencias extrañas, ya que días atrás ella también denunció que se le encendían luces en casa. ¡Qué miedo!

