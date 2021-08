Olga Moreno entró en 'Supervivientes' con una mochila llena de dudas y miedos. La malagueña estaba convencida de que la audiencia la expulsaría la primera semana pero, tres meses después, la mujer de Antonio David se ha convertido en la nueva estrella de Telecinco. No sólo se ha proclamado la ganadora del reality, sino que también le han dado la oportunidad de contestar a Rocío Carrasco en el programa ‘Ahora, Olga’. Por cierto, dicen que la malagueña se ha embolsado unos 60.000 euros por esta intervención.

Además, según 'Diez Minutos', la cadena ya piensa para ella en un formato que le daría continuidad en Telecinco. Una jugada maestra, pero que quizás genere incomodidad en Rocío, que desde hace un mes colabora de manera habitual con ‘Sálvame’ y que hasta el próximo otoño no volverá con la segunda parte de su documental. Carrasco parece estar tranquila ante el futuro laboral de Olga, aunque fuentes de Mediaset aseguran que la mujer de Fidel Albiac no está consiguiendo las audiencias esperadas como colaboradora...

Si, tras la emisión de la serie de Carrasco, Antonio David se quedó sin trabajo, ya respiran aliviados. Ahora tienen el dinero ganado por Olga por cada semana en la isla, el del cheque de ganadora, lo de sus nuevos programas y ¡el de Rocío! La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación que interpuso Carrasco contra ella por una demanda que fue desestimada en 2016 y deberá pagar las costas. Por aquel entonces, la hija de la chipionera entendió que Olga vulneró su derecho al honor en una exclusiva donde ésta aseguró: "Para los hijos de mi marido no soy su madre, soy su salvación".

Gana en la tele y también en los juzgados

En 2016, Rocío Carrasco demandó a Olga por el contenido de la primera entrevista que concedía en compañía de su marido, Antonio David Flores. Rocío perdió en primera instancia, apeló ante la Audiencia Provincial y, el pasado 18 de julio, 5 años después de poner la demanda, la Audiencia Provincial de Madrid consideraba que no hubo intromisión al honor y condenaba a la hija de Rocío Jurado a pagar las costas. En la sentencia se asegura que no se aprecia la intromisión y justifica su decisión porque los lectores ya conocían los detalles de la vida familiar por ambas partes.

Rocío Flores, siempre del lado de Olga

La hija de Rocío Carrasco tiene cero relación con su madre biológica, y ya sólo apoya a la mujer de su padre. De hecho, lanzó un dardo envenenado al confesar en 'El programa de Ana Rosa' (ahora 'El programa del verano'), donde colabora, que 'la victoria de Olga es una victoria personal'.

