Belén Rodríguez hizo un tour por su casa durante la emisión de 'La última cena' y acabó enseñando su consolador

Así son las casas de los colaboradores de 'Sálvame'

'La última cena' pretendía ser un concurso de cocina entre los famosos del universo Mediaset, pero al final se ha convertido en cualquier otra cosa, y los menús, al final, han pasado a un segundo plano. De hecho, durante la última emisión, donde Carmen Borrego y Kiko Hernández eran los encargados de servir la cena a sus compañeros, tuvimos hasta un 'house tour' inesperado de la mano de Belén Rodríguez (la encargada esta vez de probar la cena desde la comodidad de su casa), que acabó enseñando algo más que las habitaciones de su hogar...

La colaboradora no se cortó a la hora de mostrarlo todo, literalmente: salón, cocina, comedor, aseos, habitación, vestidor... hasta el interior de los cajones de su habitación. Enardecida por Paz Padilla y algunos de sus compañeros, Belén acabó vaciando sus mesillas de noche: un libro, una radio, papeles varios... nada fuera de lo común, hasta que le tocó el turno a la cómoda que estaba a los pies de su cama.

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Paz Padilla quería que Belén enseñara hasta lo más íntimo, y le pidió que enseñara el 'Satisfyer', pero Belén, que no cuenta con este artilugio sexual, enseñó otro, de comedido tamaño, que escondía al final de uno de sus cajones: ¡un consolador vibrador! Desde luego, una vida sexual animada y sana también pasa por disfrutar con una misma, pero con una ayudita siempre es mejor, ¿o no?

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Qué otras colaboradoras tienen consoladores?

Paz Padilla no se cortó a la hora de preguntar al resto de comensales en el plató: Lucía Pariente dejó claro que ella usaba juguetes sexuales y que además tenía varios, mientras que Lydia Lozano afirmó que también tenía uno en su casa. La que no quiso soltar ni prenda fue Cristina Cifuentes: la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, reciclada en comentarista y colaboradora en varios programas de Mediaset, aseguró que 'no sabía ni de lo que le hablaban'... ¡pues ella se lo pierde!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io