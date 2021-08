Kiki Morente lleva todo el verano trabajando -y lo que le queda-, pero ya le le iba tocando hacerse una escapada para recargar pilas y volver al 'tajo' con más fuerza y energía. El joven músico se ha ido a las playas de Cádiz, lo que nos ha permitido verle al natural mientras se daba un chapuzón en el mar o, como si fuera un niño, se revolcaba con las olas. El cantaor iba con amigos en este viaje que parece haber realizado sin la compañía de Sara Carbonero, con la que se le relaciona sentimentalmente desde hace semanas.

Ninguno de los dos ha confirmado estar saliendo, pero lo cierto es que ya hacen planes juntos. Y cuando todos pensábamos que, al hacerse público su romance, habían aplazado el rodaje del videoclip del nuevo single de él, la revista '¡Qué Me Dices!', ha tenido conocimiento de que ¡ya lo han rodado! Fue la revista 'Diez Minutos' la que publicó en exclusiva que iba a ser Sara la que pusiera su imagen al próximo videoclip del joven, que, según las últimas informaciones de las que disponemos, debería estar al caer...

La medio confirmación de que están juntos es el seguimiento que Sara hace en las redes de todo lo de Kiki. Es más, también sigue a su 'cuñada' Estrella Morente, dando 'Me gusta' a todo lo que ésta comparte sobre él.

Disco en septiembre

En él, la periodista da vida a la protagonista de una historia que seguro se convertirá en un éxito más allá de los circuitos flamencos donde Kiki suele moverse... ¡Qué morbazo verlos por primera vez juntos! Además, el artista ya prepara nuevo disco, que editará Universal Music, y que está previsto que lance en septiembre.

¿Y quién es él?

Su nombre real es José Enrique Morente Carbonell, pero todos le conocen como Kiki. Criado en el barrio granadino del Albaicín, es hijo del mítico cantaor Enrique Morente, ya fallecido, y de la bailaora Aurora Carbonell. Sus hermanas también son artistas: Estrella y Soléa Morente.

El entorno de amigos de Kiki está lleno de rostros famosos, con los que además ha trabajado. Así, en su lista de colegas no faltan Alejandro Sanz, Diego 'El Cigala', Miguel Poveda, Miguel Ríos, Josemi Carmona o Pepe Habichuela. Algunas amistades son 'heredadas' de su progenitor.

Kiki canta, compone y toca la guitarra. Sólo tiene un álbum en el mercado, 'Albayzín', y después del verano publicaría el segundo. Eso sí, no para de dar conciertos, algunos junto a sus hermanas Estrella o Soleá. La saga Morente continúa con éxito.

