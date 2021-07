Entre ambas acumulan cientos de seguidores, son dos de los personajes más seguidos en televisión y redes sociales, pero mucho se ha hablado de la relación que mantienen Aurah Ruiz y Amor Romeira, ahora por fin ellas lo han aclarado. Después de muchos dimes y diretes sobre malos rollos entre ellas, se han sentado cara a cara para aclarar y despejar todo tipo de dudas sobre su relación. Las influencers han tenido la oportunidad de pasar unos días juntas para solventar todo tipo de malentendidos que ha podido haber entre ellas y, de paso, hablar sobre las numerosas informaciones que 'Romeira informativos' tiene sobre su relación con el padre de su hijo.

Sin miedo, Aurah Ruiz y Amor Romeira se han unido contra Jesé Rodríguez, del que se han quedado a gusto rajando alto y claro. Además, Aurah se ha abierto en canal con su amiga, sincerándose sobre su nueva ilusión amorosa por primera vez.

Niegan que entre ellas haya habido malos entendidos: "Yo nunca he tenido un problema con Amor. La mayoría de mis discusiones con ella era por el padre de mi hijo. Ella siempre me decía que yo era muy buena niña y que él no me valía. Me decía que abriera los ojos y me explicaba lo que estaba pasando. Yo me hacía la ciega. Me ha dado mucha información que nunca salió", ha dicho, haciendo saber que siempre ha sido su apoyo. Las amigas han confirmado que han tenido discusiones, pero que han sido más a través de las redes sociales y que nunca han ido más allá.

A Amor nunca le ha temblado la voz para sacar a la luz a través de sus populares 'Romeira informativos' las supuestas deslealtades de Jesé Rodríguez a lo largo de los años que ha estado con la influencer: "No sé de donde sacaba el tiempo ni las ganas. Cuando tenía una en un sitio, tenía a otra en un hotel", explicaba la colaboradora de televisión. "Eres un Jeque Árabe", bromeaba Aurah.

La ex de Jesé también ha hablado de la difícil situación que vive ahora con su hijo. Se ha quedado sin enfermera por las noche y se tira días enteros sin dormir. "Yo no puedo pagar a una chica y creo que es una manera de castigarme", asegura la canaria. Además, cuenta que se siente fatal cuando la juzgan por el tiempo libre que le dan sus padres, gracias a que le ayudan con su pequeño, se vaya de fiesta o se divierta con sus amigas.

Ahora ha dejado claro que no tiene intenciones de volver con Jesé nunca más. "Se me acabó ya no siento nada por él. Lo único que me une a él es mi hijo. Que creo que es lo único por lo que he vuelto con él. Volver con él sería tener dos niños. Yo necesito que a alguien que me quiera de verdad, que me sea fiel. que me quiera como soy".

