Juana Acosta se ha escapado a Ibiza con la mejor compañía: la de su novio, Charles Alazet. Las playas de la isla balear han sido testigos del buen momento que atraviesa la relación entre la actriz colombiana y el empresario galo que comenzaron su historia hace casi dos años aunque la pareja sigue disfrutando de su chispa como el primer día. ¡Basta ver cómo se miran! ¡Love is in the air!

La actriz y su chico viajaron hasta las Pitiusas, uno de sus lugares favoritos para descansar y recargar pilas y al que viajan con frecuencia, para disfrutar de unos días de vacaciones en sus playas. La pareja llegó acompañada de dos de los cuatro hijos de él, pero tanto Juana como Charles supieron aprovechar al máximo su tiempo a solas. Por cierto, ¿puede la actriz colombiana estar más cañón? Y es que, en su día de playa, la colombiana lució tipazo con un bikini en color blanco que le quedaba como un guante.

Juana y Charles llevan casi dos años juntos. El empresario francés tiene cuatro hijos de un matrimonio anterior. Juana ya los conoce y mantienen muy buena relación como demuestra que, en su escapada a Ibiza, estuvieran acompañados por dos de ellos. Antes de su romance con el empresario galo, la actriz estuvo saliendo con el arquitecto Óliver Sancho tras romper su relación con Ernesto Alterio, tras más de 15 años y una hija en común.

La actriz y el francés viven un excelente momento en su relación como demuestran sus imágenes en las playas ibicencas, totalmente 'in love'. Su complicidad fue total y disfrutaron de un refrescante baño en aguas del mar Mediterráneo.

