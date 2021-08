Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio pasean su amor por alta mar. La pareja, de 27 y 29 años respectivamente, a pesar de sufrir un bache en su relación a principios de año, continúan juntos y felices, tal y como los hemos visto en Ibiza donde han presumido de relación disfrutando de unas vacaciones junto a su pandilla y su perrita, Canela.

La pareja de guapos, que se enamoró en ‘Supervivientes 2019’ y a los que también hemos visto en ‘Mujeres y Hombres y viceversa’, mostró su amor en un yate, charlando animadamente con los amigos, tomando el sol y sentados junto a su mascota. También hubo tiempo para darse un chapuzón en el mar y para mimar a su mascota, Canela, que se llevó las atenciones y caricias de la pareja que está entregada a su perrita.

Agencias

La joven valenciana, que sufrió un pequeño incidente durante su estancia en la isla, lució varios bikinis que resaltaban su tipazo y no dudó en mostrarse en todo su esplendor tumbada en la cubierta, como si fuera una modelo o una estrella de cine. Y es que en los últimos tiempos está muy volcada en su faceta de influencer. Él, que está loco por su chica, no para de piropearla en las redes, y ella agradece sus comentarios y cariñosos emojis.

Agencias

¿Detalle revelador?

Es más, hace nada ella presumía de haber recibido un regalo. "Mi cara al ver bajar un ramo con 24 rosas por la escalera del restaurante. No hubo anillo pero cogí el ramo. Ése es el primer paso, chicas", contaba en Instagram, acompañando el texto de una bonita foto. Y seguía así: "Gracias gordi por sorprenderme siempre, te amo”. Fabio, por su parte, compartía un video de su amor emocionándose mientras leía la dedicatoria que iba junto a las flores.

Agencias

Agencias

Son una pareja de guapos y sólo hay que verla a ella en bikini y a él en bañador. Dos tipazos 'enamorados' de su mascota, Canela, aunque el argentino todavía tiene secuelas de su paso por 'Supervivientes'. En su canal de Mtmad, Violeta advirtió a Fabio que si rompían, la perrita era para ella: "Canela se queda con su mamá, tú sabes que se queda conmigo". Violeta, que cuida su dieta comiendo una manzana, posaba para una amiga ante la mirada de su chico, del que dice: "Sé que es un caramelito, es muy guapo y está muy bueno, pero de momento sigue conmigo y no está en el mercado, lo siento chicas".

Agencias

Agencias

Todo sea por recuperar un noviazgo que a punto ha estado de romperse en varias ocasiones, una de las veces por la presunta infidelidad y los celos del italiano, que, además de ejercer de modelo, se ha reinventado cantando junto a Omar Montes y Lennis Rodríguez el tema ‘Diablita’. Un hit que la parejita seguro ha bailado en sus fiestas ibicencas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io