Marina García lo ha vuelto a hacer. La joven lo está dando todo en su canal de 'Mtmad' y así lo demuestra con cada capítulo que comparte con sus seguidores. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' está muy contenta con esta nueva aventura profesional y no duda en abrirse con sus seguidores para contarles todo lo que desean saber. Si hace unos días hablaba abiertamente de su relación con Jesús y explicaba el gran cambio que había dado su vida, ahora ha querido compartir con todas las personas que ven su canal cuál es su rutina de belleza.

La sevillana ha reconocido que una de las preguntas que más suelen hacerle es cuales son sus secretos de belleza. Ahora, ha querido desvelarlos todos, y es que ella ya ha reconocido en más de una ocasión que es un mundo que le apasiona. Lo que nunca esperábamos es que se atrevería a mostrarse...¡sin nada de maquillaje!

Mtmad

Lo cierto es que ella siempre ha recalcado que es una persona muy presumida a la que le gusta verse siempre perfecta. Por este motivo, ha causado un gran impacto ver cómo decidía atreverse a aparecer en cámara sin una gota de maquillaje, mostrándose completamente al natural. Sin duda, algo fundamental para ver de primera mano qué hace a la hora de maquillarse.

Mtmad

Una gran hidratación y mucho iluminador para dar luz a su rostro, son algunos de los elementos esenciales que utiliza en su rutina de belleza. Desde cómo hacer una mirada más felina hasta cómo conseguir unas mejillas sonrosadas, una nariz más afilada o unos labios más jugosos, la joven no ha dudado en desvelar todos sus trucos mientras ella misma se iba aplicando los productos. Un vídeo que nos ha podido comparar cómo es el antes y el después de su rostro tras maquillarse.

