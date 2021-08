Omar Sánchez ha sido uno de los concursantes de 'Supervivientes' que más ha notado cómo ha afectado a su cuerpo el hambre que han pasado en Honduras. De hecho, a su salida, el novio de Anabel Pantoja descubrió que había perdido un total de 12 kilos durante los tres meses que estuvo concursando. Ahora, parece que poco a poco comienza a recuperarse y ya está volviendo a coger esos kilos que le hacían falta y que había perdido.

A través de sus redes sociales, el ex concursante no ha dudado en hacer partícipes a sus seguidores de lo mucho que ha mejorado en este tiempo, y ha compartido un 'storie' en el que aparece presumiendo de cuerpazo. En él, podemos ver a Omar Sánchez vestido únicamente con una toalla atada a la cintura posando frente al espejo. Una instantánea donde aparece con el dorso al descubierto mostrando el gran cambio que ha experimentado en estas cinco semanas que han pasado desde que regresó de Honduras.



Instagram

Además, entre sus cambios, también se puede apreciar que ha dejado atrás su melena rizada para reaparecer con el pelo rapado y la barba más recortada. Sin duda, un nuevo aspecto físico que podrías estar esforzándose en tener para poder estar listo el día de su boda con Anabel Pantoja, que se celebrará el próximo mes de septiembre. De momento, la pareja ya ha podido reencontrarse y han compartido una bonita fotografía en la que aparecen con sus alianzas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El ex concursante ha dejado mucho más tranquilos a sus seguidores al mostrar cómo se encuentra ahora, y es que no pudieron evitar mostrar su preocupación tras ver que el novio de Anabel Pantoja llevaba un tiempo desconectado de sus redes sociales. "Me puse malo después de 'Supervivientes' y he estado en casa recuperándome", comentaba al ver los numerosos comentarios que había recibido de personas preocupadas por él.

Telecinco

Lo cierto es que esta dolencia que sufrió le impidió estar también en la final de 'Supervivientes', perdiéndose la fiesta posterior que hicieron sus compañeros cuando pudieron reencontrarse todos. Ahora, parece que esto ha quedado atrás y que ya se encuentra mucho mejor.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io