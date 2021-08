Steisy ha llegado a su límite. La ex tronista está cansada de ver cómo Fani y Oriana no dejan de subir vídeos en sus respectivos canales de 'Mtmad' hablando mal de ella, por lo que ha decidido cargar sin piedad contra ambas. La que fuera concursante de 'Supervivientes' no ha tenido pelos en la lengua a la hora de expresar todo lo que piensa sobre las que en un pasado llegaron a ser sus amigas y ha desvelado todo lo que piensa sobre ellas y los motivos por los que no quiere volver a tenerles cerca.

La primera persona contra la que ha decidido cargar ha sido Oriana. La ex concursante de 'Sol@s' ha confesado sentir pena por ella y por la relación que tiene con Ivan. "Estás antigua, amargada, envidiosa y eres una infeliz". Además, también ha querido hacer referencia a las críticas que recibió de la ex de Tony Spina por tener una cuenta en 'Only fans'. "Si no te gusta lo que hago vete de Madrid", ha desvelado.

Aunque, sin duda, la que ha quedado peor parada ha sido Fani Carbajo. Steisy no ha tenido ningún reparo en expresar todo lo que piensa de ella, acusándole de tener que criticarle para poder tener contenido en su canal. "Si no te han echado de 'Mtmad' es gracias a mí", ha asegurado, dejándole claro que ahora gracias a su contestación ya tendrá más vídeos para hacer.

"Eres muy mayor para hacer estas tonterías. Todo el mundo te tiene como mono de feria para reírse de ti", ha indicado la andaluza. Además, ha detallado todo lo que le parece que es Fani como persona. "Por dentro estás podrida. Eres una colilla humana, una arrastrada que va pidiendo que te salgan las cosas gratis. No tienes calidad en nada, ni en tus amigos, ni en tu pareja, ni en tu vida. Eres aburrida y tus ventas una mierda. No puedes montar un negocio porque nada te funciona".

Por otro lado, la ex concursante de 'Supervivientes' ha asegurado que le divierte ver cómo Fani "se pone nerviosa" mientras le critica. "Esa rabia y esa envidia que te sale me divierte", ha asegurado. Por último, le ha aconsejado que intente descubrir qué es lo que quiere hacer con su vida. "Estás perdida, no sabes qué hacer con tu casa, con tu pareja, con la tele, con los amigos... Vas como pollo sin cabeza mendigando. Eres una mierda con colonia", ha sentenciado.

Sin duda, parece que Steisy se ha quedado de lo más a gusto con este capítulo donde deja claro todo lo que piensa sobre ellas. Una opinión que no cree que vuelva a expresar, y es que ha dejado claro que ella tiene muchas cosas de las que ocuparse para estar respondiéndoles siempre.

