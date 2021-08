Justin Bieber y Haile Baldwin continúan juntos y felices. Ni están en crisis ni van a romper. El cantante y la modelo siguen unidos... y nunca mejor dicho. Después de que Hailey desmintiera que estuviera embarazada, la pareja fue vista saliendo de una subasta de arte en Los Ángeles y, además de sorprender por sus elegantes looks, llamó la atención la actitud del cantante con su chica, de la que no se despegó ni un instante: la cogía por la cintura, la cadera... le faltaban manos para abarcarla.

Y es que después de que el cantante escribiera en una foto de ambos 'mum and dad', las redes comenzaron a arder y las miles de fans de Justin ya hablaban de un posible embarazo de la modelo. Pero Hailey se unió a los comentarios del post de su marido, desmintiendo la posible buena nueva. "Creo que deberías cambiar el texto a algo como "mamá y papá de perritos", antes de que alguien malinterprete el asunto", comentó.

Aclarado el mal entendido, la pareja se puso sus mejores looks para acudir a una subasta de arte en Los Ángeles. Los estilismos elegidos poco tuvieron que ver con los looks que eligieron para su encuentro con los Macron que dieron mucho de qué hablar.

Agencias

Pese a que Justin no se despegaba de su mujer, se pudo ver el impresionante vestido de Hailey, de Alessandra Rich, de terciopelo y encaje y que pertenece a la colección de otoño 2021, y que con sus transparencias no deja lugar a la imaginación. ¡Está impresionante! El cantante canadiense y la hija de Steven Baldwin se casaron en 2018 y, aunque quieren formar una familia, no tiene prisa en tener hijos. ¿Tendremos que esperar mucho para ver a un mini Justin o una mini Hailey?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io