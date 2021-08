Descubre todo lo que ha pasado en el pisito de 'Sol@s'

Ferre ha vivido unas semanas muy tensas en el pisito de 'Sol@s'. El ex supervivientes ha tenido varias discusiones con su compañera Fati que han provocado que la gran relación que tenían al principio, donde incluso hubo algún que otro tonteo, se viese afectada. Finalmente, después de escuchar lo que ella realmente opinaba de su novia Cristina, el concursante decidía abandonar 'Solos on the beach' para volver con su pareja. "No quiero estar con una persona que piense mal de mi novia, ya no va a ser lo mismo", ha reconocido antes de irse definitivamente del piso de 'Mediaset'.

Lo cierto es que para él este no ha sido un concurso fácil, y es que a las discusiones con Fati se unían las que ha tenido con su pareja durante su paso por el pisito. La joven reconocía estar muy enfadada con su chico después de ver ciertas actitudes de él que no le habían gustado nada, y es que su acercamiento con Fati no lo vio del todo apropiado.

Finalmente, esta situación ha terminado superando a Ferre, que ha decidido volver junto a su chica para zanjar cualquier malentendido. Una salida que ha provocado que Fati, que ya lleva seis días en el piso, tenga que convivir con otro compañero, ¿de quién se trata? El elegido para sustituir al ex superviviente es... ¡Iván Díaz!

El joven se hizo conocido por su paso como pretendiente y tronista de 'MHYV', donde no tuvo mucha suerte en su búsqueda del amor. De hecho, terminó protagonizando una final llena de reproches y con pretendientas que decidieron darse a la fuga. De momento, lo que sabemos de él es que tiene 26 años y es de Badajoz. Además, otro dato que ya conocemos de él es que se dedica al campo. Ahora, ha decidido adentrarse en esa nueva aventura con mucha ilusión y ganas de saber cómo será su convivencia con Fati.

