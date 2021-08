Dicen que Ernesto de Hannover pesa 50 kilos y tiene una cirrosis hepática. También dicen que se ha escapado de la clínica de rehabilitación Vivamayr, donde ingresó para reducir a 10 meses de libertad condicional la pena de tres años de prisión que le fue impuesta tras agredir en estado de embriaguez a varios de sus trabajadores. Bueno, pues o nada es cierto o al ex de Carolina de Mónaco le importa poco ya su deteriorada salud (venga 'drinking y smoking'); o los de la clínica no leen prensa del corazón mundial, porque todo el mundo sabe que está en Ibiza...

En cualquier caso, y para los que les preocupen las adicciones del mandamás de la casa real de Hannover: no soltó el móvil, lo mismo se ha enganchado... Lo cierto es que teniendo su teléfono no necesitaba ningún amigo a su lado para pasárselo bien. Risas, momentos de reflexión, quizá comentaba el buen tiempo que hacía en la isla con su interlocutor o le ponía al día de los últimos cotilleos entre la jet de Ibiza.

Agencia

El aristócrata es otro de los muchos famosos y miembros de las casas reales europeas enganchados a Ibiza... Mirad qué feliz disfruta de sus vacaciones pitiusas eso sí, siempre bien pegadito a su teléfono móvil.

Agencia

No tiene el mejor aspecto del mundo, la verdad, pero el cigarrito no lo suelta y la copa tampoco. ¡Igual que el móvil!

También se ha comentado que el aristócrata (de 67 años no muy bien llevados...) tendría permiso de la clínica de rehabilitación para este viaje a Ibiza, donde ha estado con su hijo Christian para recargar pilas y desconectar.

Agencia

