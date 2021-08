La ruptura entre Adara Molinero y Rodri Fuertes sigue trayendo cola. Tras infinidad de idas y venidas, la última marcada por una supuesta infidelidad, la parejita parece haber puesto de una vez por todas punto y final a su romance. Hace tan solo unos días, era el propio Rodri quien confirmaba la noticia, como no podía ser de otra forma, a través de sus redes sociales. Aunque parece ser que la ruptura se ha llevado de mutuo acuerdo, el joven ha tomado una drástica decisión: poner tierra de por medio y marcharse de Madrid para desconectar y analizar todo lo que ha pasado en las últimas semanas. "Da igual que unos días sean raros, que intentes escapar de la rutina, que evites las canciones de llorar o que ocupes tu tiempo en cualquier cosa con tal de no pensar. A veces hace falta volar al sitio que siempre devuelve la paz", escribe el ex de Bea Retamal sobre una fotografía en la que aparece mirando por la ventana de un avión.

Tras aterrizar, Fuertes ha colgado otra instantánea, esta ya tomada en una zona costera, y a tenor de lo dicho, parece que le está viniendo bien eso de tomarse unos días de descanso en un lugar paradisíaco como es Formentera. "Me he dormido dos horas en la playa. Sin móvil, sin ruido", comenta. Por su parte, pese a que ninguno de los dos ha querido aclarar el motivo de la repentina ruptura, Adara sí que ha bromeado en los últimos días sobre su separación. “Yo superbién, todo perfecto, ganando como siempre", dice en un reciente vídeo colgado en sus Stories de Instagram. "Cuando te quedas soltera y ya no te tienes que hormonar hasta las cejas para no quedarte embarazada", añade.

La exsuegra, al habla

La que sí se ha pronunciado sobre la ruptura ha sido Elena Rodríguez, madre de la ganadora de ‘GH VIP 7’. “Son sus cosas, son cosas de ella, la vida sigue. Es una preciosidad de mujer y es muy buena persona, una niña encantadora, y la vida sigue, y para él igual, eh. Lo único que puedo deciros es que son dos buenas personas y que hay mucha gente en el mundo”, dijo durante una conversación telefónica con la redacción de ‘Viva la vida’. Al ser preguntada directamente sobre una posible infidelidad, la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’ negó que la causa de la ruptura haya sido la existencia de terceras personas y apuntó tan solo a una “incompatibilidad de caracteres”.

