Sofía Suescun está disfrutando del verano de la mejor forma posible. La ganadora de ‘Supervivientes’ se pasa el día a remojo, ya sea en compañía de su nutrido grupo de amigas o con su novio, Kiko Jiménez. Tras pasar unos días de ensueño en Formentera y terminar sus compromisos profesionales con el reality de supervivencia de Telecinco, la joven disfruta del fin de semana junto al actual colaborador de ‘Sálvame’. La parejita se ha marcado un ardiente posado, compartiendo en sus redes sociales unas fotografías en las que aparecen dándose el lote a bordo de una colchoneta. “Revolcón veraniego”, bromea Jiménez mientras su novia le contesta que no puede parar.

Sin embargo, no todo es tan idílico como parece… Gracias a otra publicación colgada en la cuenta de Instagram de Sofía Suescun, hemos podido ver que su hermano Cristian también estaba con ellos. Y parece que el concursante de ‘La casa fuerte’ estaba dispuesto a arruinarles el íntimo momento. "Cuando tu hermano te reclama atención 😅💙PD: los amo”, comenta la ‘ex gran hermana’.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Con pocas ganas de baile

Sofía Suescun vuelve a estar de actualidad tras la emisión de la primera entrega de su paso por ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. Gianmarco Onestini la recibió en su casa junto a Terelu Campos y Yurena. Aunque parecía que la velada se iba a producir sin contratiempos, poco a poco el ambiente se fue enrareciendo debido a la mala relación entre la reina de los realities y el italiano. Entre pulla y pulla, todo acabó con un desplante de Sofía hacia el anfitrión cuando se negó a bailar al final de la velada su canción ‘Maracaná’. “La canción no hay quien la baile. Es ridículo y no me gusta hacer el ridículo intencionadamente, que lo hagan ellos”, dijo. Una actitud que molestó a la hija de María Teresa Campos, quien amenazó con abandonar la velada antes de tiempo. “Ay, venga, que me aburro, que me voy a mi casa. ¿Sabes qué pasa? Que me pillan un poco mayor las discusiones”, se lamentó.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por su parte, Kiko Jiménez se ha convertido en uno de los colaboradores menos ‘inteligentes’ de ‘Sálvame’. Después de someterse aun test de inteligencia, el ex de Gloria Camila obtuvo un resultado de 104 puntos, lo que le llevó a compartir el último puesto del ranking del programa junto a Raquel Bollo. Menos mal que unos días más tarde María Patiño se sometió a la prueba y desbancaba a su compañero al obtener el cociente intelectual más bajo de todos: 101 puntos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io