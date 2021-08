El programa de 'Supervivientes' puede estar considerado como el reality más duro de nuestro país. Tres meses durmiendo en el suelo, sin comida, sin agua dulce, sin asearse bien, lidiando contra bichos y sometiéndose a duras pruebas no las supera cualquiera, pero son cinco los que llegaron a la final. Lola Mencía, cuarta finalista de esta última edición del concurso de Telecinco, ha confesado que se le han quedado costumbres de convivencia tras su vuelta a la realidad.

Lola le contaba a sus seguidores de Instagram que desde su concurso tiene bastante manías y le cuesta muchísimo desprenderse de ellas. A la ex superviviente le ha costado mucho volver a la realidad, y ahora convive con "algunos TOC's", como los ha denominado, al volver de Honduras."Odio los ruidos fuertes, música alta o que la gente hable fuerte", confesaba la leonesa. La cosa no quedaba aquí y es que Lola, tras pasar tres meses comiendo de lo que pescaba o recolectaba en la playa, también ha confesado que le agobia "ver a la gente comer deprisa y hablar mientras comen (lo último ya me pasaba antes, pero ahora mucho más)".

La leonesa también confesaba ante sus seguidores que a la hora de comer le cuesta utilizar algunos elementos como las servilletas, de las que no disponía en Honduras: "No me acostumbro a la servilleta, uso la mano", ha dicho junto a unos emoticonos de unas caras riéndose. Lola ha querido responder a otras dudas de sus fans mediante una ronda de preguntas en sus stories de Instagram, y aseguraba que mantiene muy buena relación con algunos de sus compañeros de 'Supervivientes', como Palito Dominguín, con quien forjó una entrañable amistad en el reality, Melyssa Pinto o Alexia Rivas.

