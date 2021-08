Marina Rivers y Dani Marrero han anunciado que han decidido poner fin a su relación. Los 'influencers' han dejado completamente sorprendidos a sus seguidores al desvelar que habían decidido tomar caminos por separados, una noticia que han querido dar a través de sus redes sociales, ya que todos pudieron presenciar cómo comenzó a surgir el amor entre ambos. Ahora, con un breve comunicado, ambos han confesado que la mejor decisión para los dos es separarse.

"Marina y yo lo hemos dejado. Hay veces que dos personas se quieren pero no ueden estar juntas", ha comenzado explicando Dani Marrero junto a una fotografía en la que aparece con su ya ex pareja. Pese a todo, ha reconocido que ambos seguirán siendo amigos, ya que entre los dos sigue existiendo un gran cariño. "Os pedimos comprensión y cariño, ya que no está siendo fácil para ninguno", ha pedido. Un texto que también ha compartido Marina en su perfil de 'Instagram'.

La relación entre los dos jóvenes surgió hace casi dos años. Ambos se conocieron en 'TikTok', donde rápidamente comenzó a surgir la chispa del amor. Desde entonces, los dos han compartido numerosas muestras de cariño a través de sus redes sociales, demostrando el gran cariño que se tienen, unas fotografías que, al contrario de lo que hacen otras parejas, ellos no han eliminado todavía de sus cuentas.

Ahora, los 'influencers' se han unido a la lista de parejas de famosos que han decidido romper su relación este año. De momento, no se sabe nada sobre los motivos que han provocado que decidan tomar esa decisión, aunque parece que están seguros de ella y que será definitiva.

