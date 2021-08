Descubre todo lo que ha pasado en el pisito de 'Sol@s'

Amor Romeira ha decidido comenzar una nueva aventura convirtiéndose en la próxima inquilina de 'Solos: on the beach'. La colaboradora está cargada de proyectos profesionales, y es que hace poco lanzó su nuevo 'single', llamado 'Karma'. Una nueva canción en cuyo videoclip contó con la presencia de la sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo. Ahora, la canaria ha decidido someterse a un nuevo reto entrando en el pisito de 'Sol@s' donde tendrá que convivir, de momento, con Iván Díaz.

Su entrada al pisito se produce justo después de que Fati Vázquez haya decidido abandonar el concurso. Al parecer, la joven no ha podido más y, después de llevar varios días encerrada, ha decidido que quería volver a su casa. Lo cierto es que los enfrentamientos que ha tenido con Iván no han ayudado a que su estancia allí sea fácil, por lo que parece haber pensado que lo mejor era dejarlo.

"Me habéis tratado de diez pero es que no puedo... Sé que a lo mejor en la vida lo que reina es el bien queda pero no soy así", ha confesado antes de abandonar de manera definitiva el concurso, no sin antes dar las gracias a todos los que le han apoyado y dejando claro que ella nunca ha fingido.

Ahora, la llegada de Amor Romiera promete ser toda una revolución dentro del 'reality', y es que la colaboradora no deja nunca a nadie indiferente. Además, ya tiene mucha experiencia en concursos. El primero que pudimos verla fue en 'Gran Hermano', donde partició en 2007, cuando tenía 18 años. Desde entonces, ha participado en otros programas, acaparando numerosas portadas.

Además, en redes sociales ha conseguido un gran éxito gracias a su 'Romeira informativos', donde desvela algunos secretos de los famosos que llegan a sus oídos y confirma y desmiente los rumores que van surgiendo.

