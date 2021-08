Jennifer Lopez y Ben Affleck pasean su amor por el sur de Francia. Al estilo Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en la mítica escena de 'Titanic', pudimos ver a la pareja de actores en la cubierta de un barco en aguas de Saint Tropez para celebrar el cumpleaños de la cantante. Pero a diferencia de lo que ocurría en 'Titanic': esta parejita no parece hacer aguas, sino todo lo contrario. Jennifer Lopez y Ben Affleck se han escapado hasta esta localidad francesa para presumir de amor y celebrar el 52 cumpleaños de la diva del Bronx.

Los enamorados, cuya historia de amor completa podrás leer aquí, se dejaron ver así de melosos en la cubierta del yate que han alquilado para sus vacaciones, una impresionante embarcación valorada en 117 millones de euros. La diva del Bronx volvió a dejarnos sin palabras luciendo palmito en bikini. ¿Se puede estar más cañón? Ben, sin embargo, prefirió pasar el día en alta mar con pantalón largo y camiseta oscura. Vamos, que lució un look bastante sosaina, aunque luego parecía despertar con los arrumacos de su chica.

Agencias

Agencias

La diva, ¿perseguida?

En estas vacaciones, Jennifer, además de lucir cuerpazo y amor por Ben, ha tenido que lidiar con una situación bastante dantesca. Su ex, Alex Rodríguez, ha decido plantarse también en Saint-Tropez para disfrutar del verano. El deportista llegó con un grupo de amigos y con la periodista Melanie Collins, con la que se dice que está viviendo un romance.

Álex también alquiló un yate, aunque bastante más ‘modesto’ que el de su ex. Su embarcación está valorada en 26 millones de euros. La prensa americana asegura que Alex y Jennifer ya tenían planeadas sus vacaciones en Saint-Tropez antes de romper, el pasado mes de abril, y que por eso el deportista habría decidido seguir con sus planes, sin miedo a reencontrarse con la que fue su prometida. Cuando rompieron, los dos aseguraron que les seguía uniendo una bonita amistad, pero lo cierto es que no se hablan desde que decidieron cancelar su compromiso. “Me tomé un tiempo y me di cuenta de que la felicidad empezaba en mí. A veces tienes que cambiar de dirección”, explicó Jennifer hace algunas semanas.

Agencias

Después de disfrutar de Francia, Álex, Melanie y el resto de amigos desembarcaron en Ibiza para celebrar el 46 cumpleaños de él. El ex jugador de béisbol sigue en forma, aunque algo de barriguita tiene, ¿verdad? Dicen que la periodista Melanie Collins podría ser el nuevo amor del ex jugador de béisbol. Alex, con barriguita y gafas de bucear, se lanzó al mar. Además de Melanie, le acompañaban en el barco sus amigos Jessie James y Eric Decker.

