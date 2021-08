Miguel Ángel Muñoz pasea su encanto por las playas de Formentera. Para much@s e el yerno perfecto: buen chico, atento con los mayores (¿recordáis los vídeos con La Tata, que fueron un boom durante la pandemia), muy trabajador (está grabando la serie 'Sequía' para TVE) y encima tiene un físico más que agradecido aunque sus hernias le han llevado por la calle de la amargura. Una joya sin pareja. Eso sí, él lo intenta.

Sólo hay que ver cómo lo da todo durante sus vacaciones con amigos en Formentera. Miguel Ángel, de 38 años, es insistente y cuando ve un 'blanco' (es obvio, pero entiéndase aquí la broma por su segundo apellido), no se le resiste. Cual cazador, otea el horizonte hasta que sus ojos se deciden por centrarse en una de sus amigas, que lógicamente se siente atraída como si él fuera un imán. Así lo pudimos comprobar en su día de playa en el que estuvo compartiendo charla y risas con una atractiva joven.

Agencias

Agencias

Sus armas

Pero, ¿cómo las conquista? En este caso, sacando pecho, que para eso se ha trabajado los pectorales; poniendo carita de no haber roto un plato y dando charla. La chica parecía encantada y atendía a las palabras del intérprete con mucha atención. ¿Sería así como en su día se ligó a Ana Guerra, Manuela Vellés o Mónica Cruz?

El actor, que triunfó como capitán en 'The Dancer', no es supersticioso y, en su escapada a Formentera, lució un favorecedor bañador amarillo, con bolsillo trasero. "Mejor viaje de todos los tiempos", escribió en sus redes sociales sobre este escapada. Miguel Ángel hace mucho deporte para rehabilitar su espalda ya que tiene varias hernias discales, como ha contado en sus redes sociales.

Agencias

Agencias

