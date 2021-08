Lucía Sánchez y Patricia Pérez, ex concursantes de 'La isla de las tentaciones', han dado positivo en coronavirus. Ambas, para no preocupar demasiado a sus fieles seguidores, lo han contado a través de sus redes sociales. Las amigas pasaron unos días de vacaciones en Gran Canaria y ahora tras saber que son positivo, tienen que guardar una estricta cuarentena, ¿cómo se encuentran?

Por ahora, Lucía y Patricia han informado a sus seguidores y confirmaban que se encuentran estables, aunque lo están viviendo de manera muy distinta. La que ha dado más detalles de la enfermedad ha sido Patricia: "Chicos, tengo el coronavirus, así que voy a estar un poco desaparecida de las redes. De momento, tengo fiebre y malestar general, pero está todo bien", contaba en sus primeras stories. "He decidido llamar a urgencias, me han hecho la prueba y he dado positivo. Ahora me duele la garganta y la cabeza. Yo no tengo ninguna dosis de la vacuna", continuaba desvelando la pareja de Lester.

Lucía Sánchez ha preferido dar menos detalles de su positivo, pero también lo contaba a través de una ronda de preguntas de sus seguidores. Al no pronunciarse ella y ver el contagio de Patricia, los fans comenzaron a sospechar, incluso llegando a preocuparse por la joven y finalmente lo contó. En principio parece que la gaditana se encuentra mejor que su amiga, pero aún así este confinamiento lo lleva bastante mal. Pasar tanto tiempo en casa aislada del mundo hace que Lucía esté mucho tiempo "aburrida".

