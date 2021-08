Violeta Mangriñán y Fabio Coloricchio presumen de amor en alta mar



Violeta Mangriñán suele darse a ver por las redes sociales siempre perfecta, pero de vez en cuando intenta ser "más humana" y ser sincera con sus fieles seguidores. Todos tenemos puntos débiles y de vez en cuando es sanísimo expresarlo hacía afuera. Violeta ha vuelto a aprovechar sus redes sociales para desahogarse con sus casi dos millones de seguidores y les contaba algo muy íntimo que le ha afectado mucho.

Este martes, la que fuera ex concursante de 'Supervivientes' ha querido concienciar a sus fans sobre la salud mental, un tema que es recurrente en las rede sociales de la joven, ya que habla de ello a menudo debido a que ella padece de ansiedad, además de un Trastorno Alimenticio. Violeta, a través de un storie de Instagram, ha escrito sobre un episodio terrorífico que le pasó. "Es la primera vez que me pasa y como cada vez que muestro mis debilidades en RRSS, soy consciente (por experiencia) que probablemente me arrepienta. Esta tarde me disponía a grabar unos vídeos de trabajo. Tenía que grabar el reels, grabar un vídeo para YouTube, grabar un vídeo de trabajo y entrenar...", empezaba explicando la influencer.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Antes de disponerse a hacer sus tareas, Violeta empezó a encontrarse mal y finalmente se desarrolló en un ataque de pánico: "No penséis que es una tontería porque ha sido horrible, horrible. Se me paraliza el cuerpo, me tiemblan las manos y la cabeza va, pero el cuerpo no me responde".

Violeta está "acostumbrada a vivir con ansiedad, pero lo que sufrió este vez le asustó realmente: "Los ataques de pánico no son algo normal. No quiero aprender a vivir con eso, no quiero que me vuelva a pasar", ha explicado la joven, para después contarle a sus seguidores que acabó el día sin hacer nada y con "un bajón". La finalidad de contar este episodio en redes sociales es para que sirva de a otras personas que también pueden estar pasando por lo mismo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io