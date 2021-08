Oriana Marzoli llevaba unos días desaparecida, una situación que había preocupado a sus seguidores, provocando todo tipo de rumores. Ahora, la 'influencer' ha reaparecido a través de su canal de 'Mtmad' para explicar qué le ha sucedido. La joven ha confesado que ha estado unos días mal después de dar positivo en coronavirus. "Yo no he intentado ocultar que lo tenía, simplemente no quería responder porque prefería decirlo por aquí", ha recalcado, respondiendo a todos los que le acusaban de no querer decirlo públicamente.

La novia de Iván González ha reiterado que no tiene nada de qué avergonzarse y que no tiene ningún reparo en hablar de ello, aunque también ha reconocido que siente que no ha hecho las cosas bien. "Yo pensaba que estaba por encima del bien y del mal y que no lo iba a pillar", ha indicado. Un pensamiento que provocó que no se cuidase como es debido cada vez que salía.

Mtmad

La joven ha desvelado que ella ya había estado rodeada de mucha gente que lo había tenido y que nunca lo había pillado, lo que le hizo pensar que tal vez era "inmune", algo que más tarde comprobaría que no era así. "Me hice una prueba y tenía un poco de anticuerpos, así que supongo que ya lo pasé antes, aunque esa vez no me enteré", ha indicado.

Sin embargo, en esta ocasión sí que ha tenido muchos síntomas que le han hecho estar muy mal durante unos días. "Tuve vómitos, dolor de cabeza, escalofríos, y dolor de rodillas. No podía andar, me sentía una abuelita", ha confesado. La 'influencer' ha desvelado que ella se dio cuenta de que algo le pasaba cuando intentó levantarse una mañana y vio que no podía. "Yo llevaba unos días mal, con las defensas bajas, y supongo que eso ha influido", ha reconocido.

Mtmad

La ex tronista de 'MHYV' ha confesado que, aunque ya ha dado negativo, sigue teniendo algunas secuelas. "He perdido el gusto y el olfato. Además, todavía me encuentro débil", ha indicado. Por otro lado, también ha reconocido que ella no estaba vacunada porque todavía no le habían llamado para que acudiese a ponerse la primera dosis.

Sin duda, una muy mala experiencia de la que parece que ha aprendido. "He hecho lo que me ha dado la gana", ha lamentado. Esperemos que esto le sirva para recapacitar y cuidarse mucho más a partir de ahora.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io