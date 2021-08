Kiko Hernández tiene una relación de amor odio con el clan Campos. Y viene de lejos como podrás leer en el nuevo número de Qué Me Dices! que ya está en tu kiosco. En 2015 ya se enfrentó a Terelu en el plató de 'Sálvame'. Ella acababa de romper con José Valenciano y Kiko le afeó que no diera detalles en su programa. Al día siguiente, al saber de ciertos comentarios que Terelu hizo sobre él, le dijo: "Si piensas que soy un cerdo, yo me siento aquí y me lo dices a la cara". La tertuliana, alucinada, abandonó el plató.

Ahora, seis años después, Terelu y Kiko han vuelto a enredarse, pero con muchos satélites a su alrededor: Alejandra Rubio, Carmen Borrego y la matriarca del clan, María Teresa Campos, que parece divertida con este último lío familiar. La pelea (que tuvo mucho de show) entre Kiko y Carmen en 'La última cena' desembocó en un cruce de declaraciones que ha terminado con un golpe en la mesa por parte de Terelu. La colaboradora aseguró desde Málaga que ya no acepta las disculpas de su antiguo compañero. Por el momento…

Esta es una de las pocas imágenes en las que podemos ver a Terelu Campos y Kiko Hernández, juntos y sonrientes. Es de 2016. HEARST

"Ya está bien, Kiko. Estoy en un punto de mi vida en el que ya no me vale el perdón, me valen los hechos. A mí no me duele que te rías de mí, porque me parece algo sano. Pero no se tira por tierra el trabajo de más de 35 años, porque yo he trabajado mucho, Kiko, mucho y bien", confesó muy dolida.

Terelu no le pasa que la criticara por hablar de Mila Ximénez y que se metiera de nuevo con su hija Alejandra, a la que llamó enchufada. "Es muy fácil criticar cuando lo tienes todo en la vida, cuando te lo han dado todo por ser quien eres. Mira a tu generación, mira cómo están todos para encontrar trabajo, para entrar en televisión, y lo fácil que lo has tenido tú", había dicho Kiko en 'Sálvame' criticando a la joven.

Una polémica comida

Para terminar de meter leña, el sábado 7 de agosto, Kiko quedó a comer con María Teresa y con su amiga Belén Rodríguez en la casa de la matriarca del clan. Además, colgó foto en Instagram. Para colmo, la anfitriona comentó: "Aquí todos lo queremos mucho, y él a nosotros más".

Kiko defendió su quedada con la veterana periodista y aseguró que Teresa es conocedora de todo el conflicto. "Yo no me tengo que esconder para quedar con ella. Sus hijas estaban invitadas… Esta mujer entiende perfectamente el show. Y yo no he matado a nadie. Ni a Terelu ni a Carmen. Llegué a las 2 y me fui a las 19, y no hablamos del tiempo. María Teresa me dijo que había pasado uno de los días más bonitos del verano", explicó. Días más tarde, María Teresa apoyó a Kiko asegurando que su visita le había hecho mucho bien. ¿De qué lado está la veterana comunicadora?

Kiko y la postura de Terelu

"Yo no pido perdón si no lo siento de verdad. No soy un arrastrado. He pedido perdón de corazón. ¿Que no lo aceptas? No pasa nada, yo te respetaré como tú me has respetado durante mucho tiempo, y ya está", reconoció el colaborador televisivo. Habrá que ver cuánto tardan en reconciliarse y pelearse de nuevo.

Tía y sobrina discuten por Kiko

Todo empezó en 'La última cena'. Kiko y Carmen cocinaron juntos y el primero terminó insultando a la hija de María Teresa. Carmen decidió perdonarle días después, algo que desquició a su sobrina. Alejandra criticó (otra vez...) duramente a su tía en el plató de 'Viva la vida'. "Perdonas a quien te humilla. No entiendo tu actitud", soltó la hija de Terelu a su tía.

