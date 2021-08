"¿Cómo?¿Que hay cámaras? Pues van a flipar". Algo así parece que pensaron Lola Índigo y Dulceida mientras navegaban por Ibiza. Encantadas de ver los 'focos hacia sus personas', las amigas se pusieron a hacer poses de lo más sensuales, como si estuvieran protagonizando una de las sesiones a las que están habituadas, pero en plan sexy.

Jedet, que estaba con ellas y es íntima amiga de la cantante, no pudo aguantar la risa al ver a su amiga Lola dándolo todo con el escueto bikini negro de tiras que dejaba poco a la imaginación. Mientras que la influencer se lo pasó como una niña en la embarcación, dejándose inmortalizar de lo más sensual. Dulceida no está pasando un verano fácil por culpa de su reciente separación de su mujer, Alba Paul, pero ha intentado poner, al mal tiempo, buena cara, y disfrutar de Ibiza y buena compañía.

Agencia

Las vacaciones en la isla dan para mucho, porque la influencer sigue allí tiempo después de la famosa reunión de colegas a la que también asistieron Anabel Pantoja y Nagore Robles. A ellas les cogió el relevo la cantante que, entre concierto y concierto, hace alguna escapadita a la isla balera.

Agencia

La cantante aprovechó unos días de descanso en su gira de conciertos, 'La Niña', para broncearse y posar como una estrella del rock en pleno Mediterráneo. Mimi sacó su lado más divertido ante las cámaras.

Agencia

Mientras Lola ofrecía su mejor versión, Dulceida, cuyas vacaciones en Ibiza han dado hasta para crear un hashtag, parecía buscar las cámaras a lo lejos y darlo todo... y tanto que lo hizo.

Agencia

¿Habrá reconciliación con Alba?

Hace unas semanas, Aida Domenech, o lo que es lo mismo Dulceida, hablaba de su decisión de separarse de manera temporal de su mujer, Alba Paul, por encontrarse en diferentes puntos y proyectos de vida. Y ésta confirmaba sus palabras. Pero lo cierto es que se han reencontrado en Ibiza, en el famoso cónclave de influencers. Hay quien piensa que éste puede ser el primer paso para la reconciliación de la pareja, que se casó en septiembre de 2016.

Agencia

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io