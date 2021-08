Los seguidores de Marta Peñate se han quedado boquiabiertos al ver su nuevo y potente look. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se ha sometido a un atrevido cambio de imagen y ha conseguido un aspecto muy definido. Podríamos estar hablando de que Marta puede hacerse pasar por una de las muñecas más conocidas: 'Las Bratz. Desde que salió del concurso, Marta está en su mejor momento. Su relación con Tony Spina va viento en popa y puede ser que sea el que le haya animado a dar este paso para cambiar su imagen.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se ha teñido el pelo de castaño oscuro y se ha puesto flequillo. Un look de lo más rompedor y totalmente diferente al que nos ha tenido acostumbrados todo este tiempo. Además, la canaria ha apostado por una favorecedora melena extralarga y lisa. "Sin un filtro", escribía en la espectacular foto la ex gran hermana, pero su público parece que tiene dudas, ya que es lo que se puede leer en los comentarios.





Marta Peñate volverá a la pequeña pantalla este otoño. Y es que, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' se ha convertido en una cara visible en gran parte de los realities del universo Mediaset. La de Canarias ha participado en 'GH 16', 'La isla de las tentaciones', 'La casa fuerte', 'Solos/solas' y, ahora, será una de las protagonistas de 'La última tentación'.

Parece que la canaria no lo pasará nada bien en la villa en esta edición. Y es que su enemistad con Mayka y Patri, la nueva novia de Lester, será una bomba a punto de estallar. Asimismo, hay que unir a esta situación a Lucía, quien ha fraguado una gran relación con Mayka y Patri.



