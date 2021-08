Llegó a la tele por casualidad, pero a Rafa Mora le enganchó tanto el pilotito rojo de la cámara que sueña con jubilarse en un plató. ¿Como sustituto de Jorge Javier? Se ríe ante mi pregunta, pero afirma: "No tengo techo". Eso sí, prudente, matiza: "Él es el Messi de la tele". De momento, libra cada tarde múltiples batallas en el plató de ‘Sálvame’. Sí, batallas, porque con algunos de sus compañeros las tiene, y tremendas...

Te llevaste un buen disgusto cuando, hace unos días, te suspendieron de empleo y sueldo...

Sí, porque yo me tomo muy en serio mi trabajo, al contrario que otros que van allí a pasearse, como Anabel Pantoja.

Y siendo así, ¿qué hiciste durante esos días?

Pues intenté desconectar, fui a ver a mi familia a Valencia y, sobre todo, reflexionar.

¿Y qué sacaste en claro?

Que hay mucha gente que está deseando que tropieces para ocupar tu silla. La próxima vez voy a contar hasta diez para no caer en provocaciones. Tengo que tener cuidado. Anabel se disculpó el último día y por obligación. Yo me equivoqué, pero ella también… .

¿Os llevabais mal antes?

Sí, pero es curioso porque Anabel pasó de decir que había tenido un sueño erótico conmigo a prácticamente no dirigirme la palabra. Está claro que hay muchos culos para pocas sillas y su percha es sólo ser Pantoja.

"Me gustaría ver la vida laboral de Anabel Pantoja"

Pues ella ha llegado a decir que no quiere estar en el programa.

Eso es ahora, pero hace un tiempo la vi salir llorando del despacho de los directores porque le habían dicho que esto no es una ONG. Entonces se veía en la calle. Yo no sé en qué ha trabajado antes. Me gustaría ver su vida laboral. Por si hay dudas, yo he cotizado 21 años de los 37 que tengo.

¿Crees que todo es porque te tiene envidia por la buena relación que tienes con su primo Kiko?

Puede ser que le sepa mal. Pero si ella quiere a Kiko como dice, debería haberse posicionado en el conflicto con su madre. Ella sabe que al lado de su tía nunca le va a faltar trabajo. Está siendo bastante cobarde e interesada.

¿Kiko se enfadó contigo por el enfrentamiento con su prima?

No, sí es verdad que a él no le gusta que discuta con su prima. Pero después nos vimos. Vino a Madrid y se quedó en mi casa.

Carlos Hidalgo

El colaborador lleva jersey azul de Loreak Mendian, 120 €; pantalón cargo de Pull & Bear, 25,99 €;y zapatillas Converse c.p.v.

¿Tú ves a Kiko como colaborador de 'Sálvame'?

Pues alguna vez lo hemos hablado y él dice que sí se ve. Yo creo que él, supeditado a un calendario laboral… lo veo difícil. Para la música, sí, pero porque es su vida.

A Kiko le salvó la vida Irene.

Sí, Kiko ha encontrado a su alma gemela. Y es súper injusto que, después de todo lo que ha conseguido con Kiko, sacarle de dónde le ha sacado, le hayan faltado a ella el respeto así.

"Es difícil que Kiko e Isabel acerquen posturas"

El primero en hacerlo fue Kiko, ¿no?

Bueno, Kiko estaba enfermo. No se le puede pedir la misma responsabilidad.

¿Con ella tiene la familia que soñaba?

Que está feliz con su mujer y sus tres hijos desde luego, pero no sé si es la familia que siempre ha buscado. Cuando era jovencito era súper feliz con la familia que tenía. El problema ha sido cuando ha despertado y ha visto que hay cosas que no son normales.

¿Crees que acercará posturas con Isabel?

No me atrevería a decir que no, puede haberla, pero sí que es difícil.

Desde fuera parece que él está esperando que su madre dé un paso para pararlo todo…

Sí, Kiko todavía no la ha demandado y me cuesta creer que eso vaya a suceder.

¿Crees que Isabel juega con eso?

Yo creo que sí, porque sabe que su hijo no es capaz de sentarla en un banquillo por el miedo de que le pueda pasar algo o volver a prisión. El peor momento de Kiko fue ver a su madre entrar en la cárcel. Por eso dice que firmó lo que su tío le puso delante y lo volvería a firmar mil veces más. Pero ,claro, si en ese momento tenía un problema, lo multiplicó por mil.

Carlos Hidalgo

Rafa Mora con pantalón y jersey naranja de Gant, 179 € y 89 € respectivamente y zapatillas Converse c.p.v.

¿Qué consejos le has dado?

He intentado no meterme. Kiko sabe que conmigo se puede desahogar y decir de su madre lo que quiera, pero que los demás digan algo de su madre… Él quiere solucionar el pufo en el que le han metido porque si no lo soluciona se lo comen sus hijos. La situación es muy complicada.

Conoces a Isabel, ¿has pensado en llamarla?

A mí siempre me ha tratado genial, pero llamarla ahora… Isabel cree que los que están a favor de su hijo están en su contra. Ni me va a escuchar. Haría cualquier cosa que estuviera en mi mano para ver a mi amigo feliz, pero entre una madre y un hijo es mejor no meterse…

¿Te sientes querido en 'Sálvame'?

Por la gente que me tengo que sentir querido, sí. Mis directores, Kiko Matamoros, Hernández… Cuando me he ido un poco bajo, siempre me han mandado un mensaje.

"Es difícil debatir con Lydia Lozano"

No soportas debatir con...

A Anabel no la trago. Y también es difícil con Lydia. Vive 24/7 para su trabajo. Tantos años casi sin dormir, estando en el foco… Así que ‘mata’ a Manzanares y no pasa nada…

¿Os robáis la información?

No, pero si hay algo gordo, se lo dices al director. Yo me fío de Matamoros, Kiko Hernández. Son los más nobles.

Te llaman 'El pelota de Matamoros'.

Una cosa es que le tenga admiración y sea mi referente y otra que le haga la pelota. Mi relación de amistad con él es de igual a igual.

Carlos Hidalgo

El colaborador lleva cazadora aviador de Loreak Mendian, 200€; camiseta de Bread & Boxers, 24,95 €; pantalón de Bershka, 25,99 €; y botines de Zara, 69,99 €.

¿Cómo has vivido lo de Rocío Carrasco?

Me ha pillado un poco fuera de juego porque yo tenía relación con Antonio David y con Rocío Flores y lo poco que sabía era su versión.

¿Has hablado con Antonio David?

No he tenido valor porque yo me creo el dolor de Rocío. Traspasa la pantalla. Quien me da pena es Rocío Flores.

¿Has hablado con ella?

Sí, y a veces en las publicidades se venía abajo. No era fácil comentar lo que dice Olga…

¿Habrá reconciliación?

No lo sé, pero está claro que éste no es el camino. La docuserie las ha alejado más. Si hubiese sido de forma privada hubiera resultado más fácil.

¿Cómo la ves como colaboradora?

Es una tía muy válida y creo que tiene futuro en la tele, si ella quiere. Pero no sé el tiempo que un ser humano puede aguantar toda esta presión.

"Rocío Flores y Olga tiran del carro de la economía familiar"

Podría ser la salvación de su padre, ¿no?

Yo creo que Olga fue a ‘SV’ para salvar la economía familiar, y Rocío más de lo mismo. Las dos tiran del carro.

Llevas bien la carrera de Periodismo...

Tengo un par de sobresalientes, tres notables y un bien.

¿Para cuándo la boda con Macarena?

Cuando podamos. Y los niños, cuando ella acabe la carrera. Ella quiere cuatro, pero yo le he dicho que no soy Sergio Ramos (risas).



Carlos Hidalgo

El valenciano con cazadora de H&M, 39,99 €; camiseta de Bread & Boxer, 24,95 €; jeans de H&M 29,99 €; y zapatillas de Prada (c.p.v.).

Antes presumías del pastizal que ganabas…

(Risas) Lo que no dije es lo que me he gastado… No me puedo quejar. Tengo mi hucha, mi casita, pero la opción de vivir sin trabajar, no.

Llevas vida de rico…

(Risas) Sí, pero me lo curro. Nadie me ha regalado nada. Y te digo una cosa, si estás siempre trabajando, pendiente de tu curro es para vivir bien. Para vivir una vida normal, tendría un trabajo más normal.

¿Te ves como el sustituto de Jorge Javier?

(Risas) No tengo techo… Aunque estamos hablando del Messi de la tele.

Perfecto con René Furterer

Cedida

Triphasic champú anticaída, de René Furterer, 16,20 €.

Style pasta moldeadora, de René Furterer, 19,20 €. COMPRAR

Style gel vegetal fijador, de René Furterer, 14,80 €. COMPRAR

Triphasic Progressive tratamiento anticaída, de René Furterer, 74,20 €.

Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para René Furterer. Agradecimiento: La Casona info@lacasonadetorrelodones.com

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io