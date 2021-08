Nuestros famosos lucen cuerpazo este verano

Aurah Ruiz ha decidido aprovechar que su hijo está disfrutando de unos días junto a Jesé Rodríguez para realizar una pequeña escapada. A través de su canal de 'Mtmad', la ex concursante de 'La casa fuerte' ha reconocido que llevaba años sin realizar un viaje. "Fui a París pero ese fue un tema de pareja", ha explicado recordando cuando fue allí para ver al que en ese momento era su pareja. Ahora, la canaria ha puesto rumbo a Marbella junto a una amiga suya para desconectar durante unos días.

Lo que no se esperaba la ex pretendienta de 'MHYV' es que durante este pequeño viaje conocería a alguien especial. "Decidí no llevarme la cámara porque mi viaje había cambiado completamente. Conocí a un chico y estuve prácticamente casi todo el viaje con él", ha confesado para explicar la razón principal por la que no había grabado completamente su estancia en Marbella.

Mtmad

Aurah Ruiz ha confesado que está muy feliz y que se siente renovada. "Me lo he pasado genial y vengo con las pilas cargadas". Además, este viaje le ha servido para darse cuenta de una cosa muy importante. "A partir de ahora intentaré viajar más y hacer más cosas fuera de aquí porque me he dado cuenta de que me sentía un poco estancada en la isla". La canaria ha reconocido que piensa aprovechar los días que su hijo esté con su padre para evadirse de todo y hacer más escapadas.

Pese a que ha conocido a personas muy interesantes y tras confirmar que había encontrado una nueva ilusión, la ex pretendienta de 'MHYV' ha aclarado que no tiene novio y que de momento piensa seguir así.

De esta forma, parece que Aurah y Jesé han conseguido tener una buena relación tras protagonizar numerosas idas y venidas. Una reconciliación a la que llegaron por el bien de su hijo, y que está ayudando a que la ex gran hermana pueda disfrutar de experiencias nuevas.

