Bea Retamal y Dani G. se han animado a girar la botella y jugar a ‘la ruleta de las pruebas’ en la nueva entrega de su canal en Mtmad, ‘De locos’. Aparte de despojarse de algunas de las prendas que llevan encima o hacer un par de bromas telefónicas, el vídeo se pone interesante cuando la ruleta les pide que confiesen una serie de cuestiones un tanto comprometidas. Bea no tiene reparos en señalar que, del resto de protagonistas de canales de Mtmad, le daría un beso a Melodie Peñalver, se casaría con Aurah Ruiz, ya que “creo que nos los pasaríamos estupendamente bien” y mataría a Zoe, de la última hornada de ‘MYHYV’. “Me ha puesto verde en varias ocasiones y me la cargaría a cuchillazo limpio”, sentencia la ganadora de ‘GH 17’.

Por su parte, Dani también se atreve a desvelar con qué famosa se ha liado y no ha salido a la luz. “Esto creo que solo lo sabes tú. No he tenido muchos líos con famosas… Esto fue una cosa que pasó y ya está. Fue con Lucía Sánchez, de ‘La isla de las tentaciones’”, expone. Por su parte, Bea no puede evitar partirse de la risa: “Nunca lo entenderé. No es por nada, que Lucía es supersimpática, pero no la veo el prototipo de mujer de Daniel. Luego se vende de santa. No tengo nada en contra de ella, me caía bien hasta que le lio la que le lio a Marina”, indica.

Mtmad

Para justificar su escarceo, ¡el ex de Marta Peñate echa mano de nada más y nada menos que el toque de queda! “Es una chica simpática, coincidimos un día en un sitio, no había más gente, te lo pasas bien y acabas en otro sitio. Al final, el toque de queda mágico, no te puedes ir… y a la mañana siguiente te vas”, relata Dani.

Sobre la experiencia que haya vivido que más le avergüence, la ex de Rodri Fuertes se remonta a una de tintes escatológicos. “Esto no lo sabe nadie. Fui al baño a giñotear en un reality y, como cago en cuclillas, llevaba la falda o algo, me cagué dentro y salí con el pañal”, rememora. Además, la que fuera concursante de ‘SV’ expone cómo sería su vida perfecta. “Me gustaría tener un negocio estable, un chalé, un apartamento, tener otra casa en Madrid… Quiero tener la oportunidad de conseguir todo lo que quiero”, dice. “Vamos, tener estabilidad económica, tener una familia y viajar muchísimo más”. Para terminar, Dani responde a la pregunta de a qué chica se quedó con ganas de conocer sexualmente. “No voy a contar con todas las chicas que he estado, pero con todas ellas he estado tarde temprano”, asegura.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io