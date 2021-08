Amor Romeira se ha convertido en la peor pesadilla de Jesé Rodríguez. Siempre que puede hace uso de sus fiables fuentes para destapar los escarceos amorosos del futbolista canario. Ahora desde el 'pisito' de 'Solos' donde se encuentra participando ha querido soltar un nuevo bombazo sobre el ex de Aurah . Al igual que la 'influencer', el jugador de fútbol podría haber pasado página. Tal y como ha contado Amor Romeira, Jesé Rodríguez podría haber tenido un 'affaire' con Luzma, una tentadora de 'La isla de las tentaciones'.

El futbolista de del UD Las Palmas podría haber aprovechado su concentración en Marbella para haber tenido un encuentro con esta explosiva rubia concursante del reality más comentado de los últimos tiempos.

Telecinco.es

En su ‘Romeira Informativos’, la que fuera concursante de ‘GH 9’ destapó que el padre del hijo de Aurah Ruiz había tenido un “affaire” con una chica muy conocida de ‘La isla de las tentaciones.

“Yo no tengo la culpa de que tú quieras seguir vinculado a la televisión, porque la última ‘caza’ de Jesé fue en Marbella y estuvo liado con una de las tentadoras de ‘La isla de las tentaciones”, aseguraba Amor Romeira en el inicio de su famoso informativo.

“Jesé estuvo en Marbella con Luzma, una de las tentadoras. Muy guapa, rubia, espectacular… Mantuvo un affaire con Jesé en Marbella mientras él estaba concentrado con la Unión Deportiva Las Palmas”, aseguraba Amor Romeira en el ‘pisito’ de ‘Solos’.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tal y como ha contado la ahora cantante, esta información llega a sus oídos a través del entorno de Luzma. Amor reconoce que la escribió para preguntarle por este lío amoroso pero ella no dijo 'ni mú'. Eso sí, tal y como asegura la que fuera concursante de 'GH' habían empezado a seguir a Luzma la hermana y el mejor amigo de Jesé. Algo que Amor considera como "una prueba más de que sí que había existido ese contacto”.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io