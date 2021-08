Álex Bueno ha dado un paso al frente para hablar de los problemas que arrastra. Detrás de la alegre y despreocupada fachada que deja ver a través de sus redes sociales, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha desvelado que ha tenido que ponerse en mano de profesionales para tratar la ansiedad y la depresión que arrastra desde hace largo tiempo. Con su testimonio el joven pretende visibilizar la importancia de la salud mental, hasta hace muy poco un tema tabú ante la estigmatización social que conllevaba, y animar a la gente que se encuentre en su misma situación a que pida ayuda y no tenga miedo al rechazo.

Tras colgar una “carta al mundo” y reconocer que está pasando por el peor momento de su vida, llegando incluso a tocar fondo ante la lucha constante con sus demonios internos, el ex de Fiama ha seguido explicando su delicada situación a través de sus Stories de Instagram.

"Me hubiese encantado que hace años alguien me hubiese dicho que llorar no es de niñas, que buscara ayuda, que no está mal decir las cosas cuando algo te duele y que no todo tiene por qué estar siempre bien, que te apoyes en la gente, en tu gente, en ayuda profesional. Que hay cosas que no son tu culpa, que hay gente que te hace daño y que hay cosas en la vida que te toca vivir, pero que no eres tú el problema o no tienes tú la culpa", reflexiona.

"Ha habido años en los que he tirado para adelante y he pensado que estaba todo bien. Me he callado cosas, he intentado olvidarlas y ya os aseguro que las cosas así no se superan y no se olvidan nunca. Al principio te empiezas a hacer preguntas y te culpabilizas, y todo se retroalimenta. El demonio está en tu cabeza porque tú lo has retroalimentado. Y os juro que creo que es la peor batalla que una persona puede librar", expone abriéndose en canal.

Pese a que a veces tan solo tiene ganas de apartarse y encerrarse en su habitación a esperar que todo pase, es consciente de que tiene que poner todo su empeño en lograr salir del hoyo en el que se encuentra. "Tengo ganas de darle al pause y que el tiempo cure todo, pero es imposible. Quedarme en casa solo va a conseguir que pierda días de mi vida y que me sienta peor", dice. "Yo he tocado fondo y necesito ayuda. Voy a intentar luchar contra esto. Ahora mismo siento que no encajo nada y no veo nada positivo en mi día ni en mi vida. Ni en mi pasado, ni en mi presente, ni en mi futuro. Lo veo todo negro. Si os pasa, no escuchéis a la cabeza. Es lo peor que podéis hacer. Centraros, meditar y descansar", sentencia.

