La pareja ha decidido poner rumbo a un lugar desconocido, y para eso Steisy ha tenido que engañar a su churri

Steisy es de las que coge vacaciones y no para, y para muestra, sus redes sociales. Tras pasar por su querida Granada, Málaga, Calpe y las Islas Azores, cualquier podría pensar que ya ha echado el verano, pero no: aún le queda EL VIAJAZO del año. Ha sido ella misma la que lo ha contado a través de su Instagram, y lo mejor de todo es que, para poder irse, ha tenido que engañar a su novio, porque Pablo Pisa va a tener que hacer una maleta ¡sin saber a dónde se va!

La granadina sólo le ha dicho dos cosas: "No me has contado nada. Sólo sé que nos vamos el martes que piden pasaporte porque lo he tenido que renovar", decía él, y añadía. "Y también sé que nos van a vacunar de cosas raras, o sea que va a ser un país extraño. Por extraño me refiero a fuera de Europa". Steisy, para seguir manteniendo la intriga, aseguraba que le teía engañado, y que lo del pasaporte podía ser una treta "para tenerlo mareado" y lo de las vacunas "a lo mejor es suero y también le he engañado", apuntaba con una sonrisa malévola.

Pablo, por su parte, un amante de las sorpresas, prefería seguir sin saber nada, y enterarse ya en el aeropuerto, cuando mire la pantalla de la puerta de embarque y vea el destino. A sus seguidores tampoco les ha querido decir nada: sólo ha avisado de que estén pendientes porque lo van a disfrutar mucho (ya sabemos que Steisy comparte TODOS los momentos en sus viajes), y de que "se vienen fotones". "Va a ser el mejor viaje que hemos hecho", aseguraba muy feliz.

Este viaje les va a venir en un gran momento, y es que la pareja, tras superar su crisis más gorda tras el paso de ella por el reality 'Solos' va a poder desconectar de verdad, especialmente teniendo en cuenta la depresión explosiva intermitente por la que ella aún pasa y sus problemas con un acosador, con el que a Steisy le costó muchas lágrimas, mucha ansiedad y hasta quedarse sin trabajo.

