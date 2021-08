Mayka ha decidido poner en su sitio a Oriana y Fani por ser unas criticonas

La murciana recibió insultos como "nula" o "paleta", y ha zanjado su enemistad con ellas con una buena lección

Mayka Rivera es de esas personas que públicamente no suele meterse con nadie, pero parece que hay gente interesada en meterse con ella para hacerle daño. Las últimas que lo hicieron fueron Oriana Marzoli y Fani Carbajo, y Mayka, que está por encima de burdos insultos por el físico o su acento, ha querido ponerlas en su sitio en su último vídeo para MTMad... ¡y lo ha hecho sin despeinarse!

Parece que a Oriana le ha dado igual que Mayka sea la novia de uno de sus grandes amigos, Alejandro Bernardos, y hace sólo unos días decidía ponerla verde, así que ahora el 'tortazo' le ha ido de vuelta a la rubia venezolana y su amiga Fani: "Quiero perder un minuto en hablar de estas dos chicas, estudiantes de Harvard, cuya licenciatura es en ‘meter mierda’", empezaba diciendo con fuerza. "Yo no me considero una persona paleta por mi acento y ser murciana. Creo que todos los acentos son bonitos. Yo estoy orgullosa de mis genes y de mi tierra. Dejad de meteros que si con mis labios, con mi pelo, con mi piercing… porque precisamente vosotras no estáis para hablar. Yo he reconocido que tengo retoques estéticos, pero es que vosotras también. Sólo os metéis con la gente por su físico. Es patético. No pude terminar de ver su vídeo porque me daba vergüenza ajena", ha relatado.

Mayka no se ha quedado ahí, y a sus 28 años les ha dado una lección de madurez a dos chicas adentradas en la treintena: "En los tiempos en los que estamos humillar a una persona por su imagen es vergonzoso. Dejaos ya de tonterías de niña pequeña, porque a mí esas cosas no me hacen daño. Lo único que sé es que yo conté contigo para una actividad con unos boogies y a la semana había un vídeo tuyo poniéndome verde sin yo haberte hecho ni dicho nada", reconocía Mayka.

"Yo sólo he dicho que no me interesaba tu contenido porque siempre te estás metiendo con la gente. Si tanto dices que Alejandro es tu amigo, respeta un poco y no pongas verde a su novia. Al final nos siguen muchas niñas. Vamos a dar un poco de ejemplo", zanjaba la murciana, intentando así poner un poco de madurez a la absurda guerra que se ha inventado Oriana con ella sólo porque le cae mal Mayka. ¡Qué pena!

