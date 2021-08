Hace dos años y medio se descubrió la historia de amor de Miguel Bernardeau, el hijo actor de la también actriz Ana Duato, y la cantante Aitana. Por aquel entonces, nadie apostaba mucho por su relación: demasiado jóvenes, demasiado éxito y demasiadas tentaciones alrededor. Sin embargo, Aitana y Miguel han superado hasta los duros meses de confinamiento. Ahora ella se encuentra embarcada en una gira de conciertos por toda España, ‘11 razones tour’, pero se dejó unos días entre concierto y concierto para aterrizar en Ibiza y disfrutar del sol y el mar en compañía del actor de ‘Élite’ y de sus suegros.

Aitana mantiene una estupenda relación con sus suegros, y con Ana demostró tener confianza y mucha complicidad. Tanto es así, que después de pasar el día en el agua, la cantante y Miguel disfrutaron del chiringuito también en compañía de la actriz de ‘Cuéntame’, que tiene una casa en Ibiza en la que se han alojado todos juntos. “Aitana es divina. No se puede decir otra cosa, me encanta”, presume Duato. Vale que te guste tu nuera, Ana... ¡pero no estaría de más haberles dejado unos días de intimidad a los muchachos para unos días libres en los que coinciden!

Nuevos proyectos

Miguel ha anunciado que no seguirá en ‘Élite’, donde interpreta a Guzmán, y aunque ya hay anunciada una quinta temporada, el joven ha decidido parar en el momento más álgido de la serie para aprovechar su tirón y aceptar los nuevos proyectos que se le presenten. ¿Habrá sido un consejo de su madre? Fuera de los focos, el chico, de 24 años, es un apasionado del buceo, y lo demostró en su día de yate en alta mar.

Aitana, por su parte, tiene sólo 22 añitos, pero las cosas muy claras y una brillante carrera por delante si sigue haciendo las cosas tan bien como hasta ahora. La cantante, además, lució tipazo y disfrutó muy relajada en el mar, al igual que su novio... aunque parece que a él le cuesta más ligar bronceado...

