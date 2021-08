Jesús Vázquez y Roberto Cortés han escogido un año más la isla de Ibiza para veranear. La pareja, que se casó en 2004, acaba de celebrar 20 años de amor ya que se conocieron en 2001 en un bar de Chueca celebrando la fiesta del Orgullo Gay. Viéndolos juntos, mirando sus caras y sus gestos, parecen tener la fórmula de la eterna felicidad. Porque no sólo son matrimonio.

La pareja lo comparte todo, ya que, desde hace más de una década, Roberto es también el mánager de Jesús. De profesión ingeniero dejó su trabajo para convertirse en mánager del presentador. Forman un tándem perfecto. No hay proyecto del presentador, ya sea un programa o el rodaje de algún anuncio, en el que no esté su marido en un discreto segundo plano siempre arropando y acompañando a su amor.

Matrimonio en forma

Y está claro que también comparten el culto por el cuerpo. Los dos se machacan en el gimnasio y cuando están juntos suman una elevadísima masa de músculo por metro cuadrado. Viéndolos navegar por el Mediterráneo, a bordo del yate en el que se embarcan a diario, llaman la atención sus cuerpos atléticos.



Y viéndoles charlar en la popa de la embarcación, se ve que todavía tienen mucho que contarse y lo felices que se sienten juntos. Estas vacaciones están siendo especiales para Jesús, que necesitaba descansar después de una temporada intensa de trabajo al frente de 'Top Star'. A pesar del descanso, el presentador es muy activo en sus redes sociales donde comparte su lado más divertido y sus planes de vacaciones. Allí ha contado que se ha 'enganchado' al paddle surf y le declara su amor a Roberto.

