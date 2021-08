Rocío Amar ha confesado que podría estar esperando un hijo con Jesé Rodríguez

La noticia llega sólo unos días después de que Aurah decidiera darle una nueva oportunidad al futbolista por su hijo

¿Está pensando Jesé Rodríguez en crear su propio equipo de fútbol? No sabemos sus planes profesionales a largo plazo (ahora mismo ha vuelto al UD Las Palmas desde que le echaran del Paris Saint-Germain), pero en lo personal está que lo tira: sólo hace unos días que Aurah contaba al mundo que estaría intentando tener una nueva relación cordial por enésima vez con el futbolista, pero ahora el bombazo ha llegado a través de la casa de 'Solos', donde en una llamada telefónica a Amor Romeira, Rocío Amar (la mujer con la que Jesé le puso los cuernos a Aurah) ¡ha confesado que podría estar embarazada!

La llamada ha sido completamente en clave, y sus palabras exactas han sido "en unos meses hablaremos... y sorpresa a lo mejor", algo que Amor, con cara de sorpresa, hilaba rápidamente: "Pues no eres la única, porque me han contado que 'bebé-bebé' estaría esperando un bebé", le decía a su amiga, que tampoco salía de su asombro con esa nueva información, aunque el ex viceverso Iván Díaz, compañero de convivencia de Amor, ponía algo de cordura a todo: "Igual es la misma persona", apuntaba refiriéndose a Rocío. "Ah, puede ser. Yo pensaba que podía ser Aurah, pero puedes ser tú".



Amor ya se ponía en el terreno de las suposiciones para seguir hablando en clave, y le preguntaba directamente a su amiga que si, en este momento de su vida, se quedaba embarazada, lo tendría o abortaría, y Rocío en el fondo era un mar de dudas: "No lo sé... A mí él me gusta mucho, tía", se confesaba. "También te digo que si una persona hace una cosa con la que puede pasar otra cosa, es que esa persona quiere que pase", añadía, algo que Amor hilaba de nuevo muy rápido: "Bueno, él no usa condón, eso lo sé yo", revelaba la canaria. Una actitud de lo más reprochable, ya no sólo por los embarazos no deseados (éste sería el sexto hijo para Jesé), sino también por salud. ¿Tendremos un nuevo mini-Jesé en el mundo el próximo invierno?

Recordemos que Jesé Rodríguez ya es padre de Jesé Jr y Neizan (que tuvo con Melody Santana); Nyan, el hijo que tiene con Aurah Ruiz; y Kenay y Aylén, que tuvo junto a la modelo Janira Barm, con la que rompió antes de que naciera la niña.

La "reacción" de Aurah

Poco después de conocerse la noticia, Aurah reaparecía en sus redes sociales con un mensaje de lo más contundente entre risas, que puede o no tener que ver con el supuesto nuevo embarazo de Rocío Amar, pero desde luego sus redes sociales echan humo desde que se ha sabido la "buena nueva". "La que se avecina", escribía Aurah en una historia de Instagram. Desde luego que sí...

