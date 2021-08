Kaley Cuoco y su marido, Karl Cook, con el que se casó en 2018, son unos grandes amantes de los animales

La actriz ha decidido hacerse con un caballo maltratado en los JJOO: "Compraré ese caballo y le enseñaré cuál es la vida que debería haber tenido desde un principio"

Tener un buen corazón muchas veces va ligado a la persona, pero en otras ocasiones también hace falta dinero para poder ser un ciudadano ejemplar. Que se lo digan si no a la actriz Kaley Cuoco, que ha decidido tener un gesto de buena samaritana ¡comprando un caballo! Y no es un caballo cualquiera: se trata de Saint Boy, el equino que salió en todos los medios alrededor del mundo tras fallar en una prueba en los Juegos Olímpicos de Tokio y ser agredido por su entrenadora por ese motivo.

Muchas personas se indignaron por ese trato (la organización animalista PETA incluso ha emitido un duro comunicado al COI para que elimine 'ipso facto' la competición de hípica), y es que al final el animal reaccionó como lo que es (eso sí, en el peor momento) por muy bien adiestrado que esté, y ahora ha sido la actriz de 'The Big Bang Theory' la que ha tomado la decisión de quedarse con el caballo y que tenga una buena vida en Los Ángeles junto a ella.

Kaley, además, es una gran amazona, y se ha dejado ver en varias ocasiones montando a caballo. Por eso, son entendibles sus palabras de absoluto mosqueo con Kim Raisner, la entrenadora alemana que agredió al animal (que ya ha sido apartada de sus funciones): "Siento que es mi deber comentar esta desgracia... Esto no es propio de los saltos olímpicos. Ha sido una representación asquerosa, sin clase y abusiva de nuestro deporte en muchos sentidos. Este equipo debería sentirse avergonzado", apuntó a través de Instagram.

"Usted y su equipo no hicieron sentir orgulloso a su país, ni a este deporte. Nos hacéis quedar mal. Vergüenza debería darte, y que te vaya bien con cualquier animal que entre en contacto contigo", despotricaba, antes de añadir: "Compraré ese caballo y le enseñaré cuál es la vida que debería haber tenido desde un principio. Dime su precio", instaba tanto a Raisner como a Anikka Schleu, la jinete que también ha sido denunciada por maltrato animal. Veremos en qué queda la cosa...

