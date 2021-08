Frigenti hizo una visita a 'Solos' a pesar de que Amor y él se llevan como el perro y el gato

Él le echó en cara tener amigos famosos para interesar en televisión, mientras ella le dijo que vendía a sus amigos

Así fue la dura infancia de bullying de Miguel Frigenti

Miguel Frigenti se ha metido en la boca del lobo, porque a pesar de que una de sus grandes enemigas, Amor Romeira, es la última concursante en pasar por el reality, eso no echó para atrás al colaborador de 'Sálvame', que quiso acudir al pisito para hablar con ella y dejarle cuatro cosas "claras, cristalinas". Sin embargo, aunque su visita fue de apenas unos minutos, la conversación subió de grados en cuestión de segundos, y Amor y él ¡salieron tarifando, como cabía esperar!

Miguel ya llegó con la escopeta cargada, y Amor, que es también de mecha corta, no tardó en elevar el tono: él le acusó de echarse amigas famosas sólo para estar en televisión, mientras que ella le echó en cara no tener directamente amigos por venderlos y traicionarlos a todos. Aquel fue un punto de inflexión en la pelea, porque los insultos no tardaron en aparecer y todo fue cuesta abajo: ella le llamó "basura", mientras él la calificó como "gentuza".

"Tú no tienes amigos, porque para eso hay que valer, tener valores y tener dignidad, y tú eres una mala persona, falsa y rata televisiva, que vendes a todo el mundo por una silla, y salió en el PoliDeluxe cuando dijiste 'defiendo a Rocío Carrasco porque así tengo más trabajo'. Ese eres tú", gritó Amor mientras él, harto de la pelea, pedía que le abrieran la puerta del pisito para marcharse y dejarla con la palabras en la boca. Sin embargo, Miguel no tardaba en volver para responder a una Amor encolerizada que seguía hablando incluso con Frigenti ya fuera.

"Tarántula eres tú, que haces fotos a tus amigas y las vendes para exponerlas, como a tu amiga Carla Vigo, cariño", decía él volviendo a entrar. Una afirmación que ya ha sido desmentida por la propia sobrina de la reina Letizia en su cuenta de Instagram, donde ha afirmado que ella se expone "cuando quiere y donde quiere".

